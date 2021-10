Coupe de France, Ligue des champions... tous les détails du calendrier de la saison 2022-2023

Le calendrier de la 2022-2023 a été validé ce jeudi par le comité exécutif de la FFF et il sera extrêmement intense, en particulier pour les joueurs internationaux et les clubs disputant les Coupes d'Europe.

Pas une semaine de répit ou presque. Dévoilé mercredi par la Ligue de football professionnel, le calendrier de la saison 2022-2023 a été validé ce jeudi par le comité exécutif de la Fédération française de football. Et il s’annonce dantesque. Chamboulé par l’organisation de la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, cet exercice débutera le week-end du 30 juillet 2022 pour la Ligue 2 et du 6-7 août pour la Ligue 1. La 38e et dernière journée se tiendra le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin pour ces deux championnats.

Coupe du monde et "Boxing Day"

En raison du Mondial, la Ligue 1 basculera en sourdine entre le dimanche 13 novembre et le mercredi 28 décembre, où elle reviendra pour un "Boxing Day" organisé "à titre exceptionnel". Cette programmation spéciale sera suivie d’une 17e journée prévue le dimanche 1er janvier 2023. Contrairement à l’Angleterre, où jouer durant les fêtes de fin d’année est une tradition, la France respectait jusqu’à présent une trêve hivernale de quelques jours. La date de la dernière journée de Ligue 1 pré-Mondial correspond au calendrier international de la Fifa, qui prévoit la mise à disposition des joueurs pour leurs sélections le 14 novembre, soit une semaine avant le début de la compétition.

De quoi faire bondir certains acteurs, inquiets pour les joueurs et remontés après ces cadences toujours plus infernales. Comme expliqué par RMC Sport, Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France ont ainsi fait part de leur agacement concernant le calendrier proposé par les instances pour le Mondial 2022. A noter qu’il n’y aura pas de play-offs, ni de barrages à l’issue de la saison 2022-2023. Les quatre derniers de Ligue 1 descendront en Ligue 2 et les deux premiers de Ligue 2 monteront en Ligue 1. Dans le même temps, les quatre derniers de Ligue 2 seront relégués en National et les deux premiers de National fileront en Ligue 2.

Les principales dates de la saison 2022-2023 :

- 30 juillet : début de la Ligue 2

- 7 août : début de la Ligue 1

- 10 août : Supercoupe d'Europe

- 6 septembre : début de la phase de groupes de la Ligue des champions

- 8 septembre : début de la phase de groupes de la Ligue Europa

- 21 novembre au 18 décembre : Coupe du monde

- 28 décembre : 16e journée de Ligue 1

- 1er janvier : 17e journée de Ligue 1

- 29 avril : finale de la Coupe de France

- 31 mai : finale de la Ligue Europa

- 3 juin : 38e journée de Ligue 2

- 4 juin : 38e journée de Ligue 1

- 10 juin : finale de la Ligue des champions