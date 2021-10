Ligue 1: à quoi ressemblera le calendrier (infernal) 2022-2023 avec la Coupe du monde

La Ligue de football professionnel (LFP) a adopté le calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023 en programmant deux journées entre Noël et le jour de l’an. Voilà à quoi rassemblera la saison, marquée par le Mondial 2022 au Qatar.

Trois mois de compétition, six semaines de coupure, puis une reprise pendant les fêtes de fin d’année. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de la saison 2022-2023. Il sera infernal pour les joueurs internationaux qui ne seront libérés qu’une semaine avant le début de la Coupe du monde, dont la programmation en hiver (21 novembre-18 décembre) contraint à bouleverser les habituels schémas.

Un "Boxing day à la française"

La reprise se tiendra, comme d'habitude, dès la première semaine d’août (6 et 7). Cela enchainera sur un rythme régulier avec 14 journées supplémentaires, dont une en semaine, programmées avant le coup d’envoi du Mondial. La 15e journée marquera la coupure les 12 et 13 novembre. Elle durera un peu plus de six semaines jusqu’à la reprise du championnat juste après Noël et neuf jours seulement après la finale de la Coupe du monde. La 16e journée aura en effet lieu le mardi 27 décembre et le mercredi 28 décembre dans un "boxing day à la française", comme le vend la LFP.

La journée suivante sera prévue quelques jours plus tard, le 1er janvier 2023. La traditionnelle trêve hivernale sera sacrifiée pour rattraper le retard provoqué par le Mondial (à titre de comparaison, les équipes auront chacune joué 19 matchs au 22 décembre cette année). Pour y parvenir, trois journées supplémentaires auront lieu en semaine lors du premier semestre 2023. Enfin, la saison se conclura plus tardivement avec la dernière journée le 4 juin 2023 (deux semaines plus tard que cette saison).

Deux journées de Ligue des nations s’ajouteront à ce calendrier déjà très lourd (entre les 22 et 27 septembre). Le Final Four se déroulera, lui, un peu moins de dix jours apès la fin du championnat. Il faudra ajouter à tout cela les dates des coupes d'Europe par l'UEFA...

Les principales dates de la saison 2022-2023

30 juillet 2022: 1ere journée de L2

6-7 août: 1ere journée de L1

22-24 septembre: 5e journée Ligue des Nations

25-27 septembre: 6e journée Ligue des Nations

12-13 novembre: 15e et dernière journée avant le Mondial

18 novembre: match d’ouverture du Mondial

18 décembre: finale du Mondial

27-28 décembre: 16e journée de L1

1er janvier: 17e journée de L1

4 juin 2023: 38e et dernière journée de L1

14-18 juin: Final Four Ligue des Nations