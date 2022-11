"Coups, morsures, brûlures": M'Baye Niang accusé de violences conjugales par son ex-compagne

Sur Instagram, Émilie Fiorelli, ancienne candidate de téléréalité et ex-compagne de M'Baye Niang, a dénoncé les agissements que lui aurait fait subir le joueur de l'AJ Auxerre.

L'heure est au déballage entre M'Baye Niang et Émilie Fiorelli. L'ancienne compagne de l'attaquant de l'AJ Auxerre, mère de ses enfants, a dénoncé sur les réseaux sociaux le comportement de celui-ci, qui aurait utilisé la violence à son égard.

"J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter c'est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n'excuse en aucun cas l'homme pourri qu'il a pu être avec moi", écrit-elle sur Instagram, dans une longue salve de messages et de captures d'écran.

Le message d'Émilie Fiorelli sur M'Baye Niang. © Capture d'écran Instagram

Le message d'Émilie Fiorelli sur M'Baye Niang. © Capture d'écran Instagram

"Tu me lèves la main dessus et en plus tu t'en vantes"

La mère de famille dénonce le "comportement" de M'Baye Niang, ainsi que les gens qui évoquent le footballeur. "J'ai besoin de me reconstruire. Vivre ma vie loin d'un pervers narcissique. J'ai déjà pété un câble il y a des années en arrière sur les réseaux sociaux. Les années sont passées et rien n'a changé, au contraire tout a empiré. J'ai essayé de m'accrocher pour les enfants mais à part perdre ma dignité et souffrir je ne fais rien d'autre de ma vie. Je me reconstruis petit à petit", dénonce Émilie Fiorelli.

Dans une nouvelle série de messages, l'ancienne candidate de téléréalité aborde le côté sombre de M'Baye Niang, qui se "vantait auprès d'une autre de boire" et de lui "lever la main dessus". "Tu me lèves la main dessus et en plus tu t'en vantes ? Balec (sic) qu'il me trompait, qu'il aille refiler ses MST ailleurs ! Je n'ai plus de pitié. Ça fait de l'animation à tout le monde et ça montre son vrai visage. J'ai fini d'être une gogole soumise qui se laisse marcher dessus par un mec sans cou*****", conclut-elle.