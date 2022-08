Montpellier-Auxerre: le retour fracassant de Niang... expulsé juste après son entrée en jeu

Entré à la pause face à Montpellier (2-1), le nouvel attaquant de l'AJ Auxerre M'Baye Niang a tenu cinq minutes avant d'être expulsé pour un geste dangereux sur Mamadou Sakho.

Sur la pelouse de Montpellier, face à l’un de ses nombreux clubs qui l’ont vu passer, espérant pouvoir exploiter le potentiel d’un joueur auquel on prédisait un grand avenir à ses débuts, M’Baye Niang a repris le fil de son histoire contrariée en Ligue 1. Il pensait pouvoir prouver sa volonté de rattraper le temps perdu, avec Auxerre, mais son projet a été retardé. L’attaquant sénégalais a été l’un des acteurs majeurs d’un scénario dingue ce dimanche après-midi, à l’entame de la seconde période.

Cinq minutes et puis s'en va

Moins de cinq minutes après son entrée en jeu à la reprise, et alors qu’une première exclusion avait frappé l’hôte héraultais, Niang a vu rouge à son tour après un duel avec Mamadou Sakho. Alors qu’il convoitait le ballon dans les airs à l’intérieur de la surface de réparation adverse, M’Baye Niang s’est élevé avec le coude en avant, percutant Sakho en plein visage.

Un geste dangereux et sans doute pas intentionnel, mais dangereux quand même. Complètement sonné, le défenseur central a d’ailleurs mis du temps à se relever. Il a quand même pu reprendre le cours de son match malgré la vive inquiétude de son staff, avant d’être remplacé à la 83e.

Le geste très dangereux de Niang, percutant le visage de Sakho le coude en avant © @Primevideo

Pour Niang, qui disputait ses toutes premières minutes avec l’AJA, la rencontre s’est arrêtée à la 51e, soit cinq minutes seulement après son entrée en jeu. Ce qui n’a pas empêché l’AJ Auxerre, pourtant menée et réduite à dix, puis à neuf dans les dix dernières minutes, de l’emporter (2-1). Et de décrocher ainsi sa première victoire en Ligue 1. Un précieux succès, qui plus est obtenue au terme d’un scénario rocambolesque, puisque quatre cartons rouges ont finalement été distribués sur l’ensemble de la partie.