Des comptes payés pour attaquer Mbappé sur les réseaux sociaux ? Les vigoureuses dénégations du PSG

Selon Mediapart, une agence numérique a travaillé pour le PSG afin de mener une campagne d'influence sur les réseaux sociaux, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé. Le club dément formellement auprès de RMC Sport.

Le Paris Saint-Germain "dément complètement et totalement" avoir chargé une agence numérique de mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. "Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution", assure une source proche du club à RMC Sport, après les révélations de Mediapart faisant notamment état d'attaques contre Kylian Mbappé.

"Le PSG est une marque mondiale et s'engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier - locales et internationales - pour promouvoir et célébrer l'excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires - comme toutes les entreprises", nous fait-on savoir.

"On a passé l'année à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait? "

Une source proche du club ajoute: "Pensez-vous vraiment qu'on engage des gens pour troller nos propres joueurs? Que l'on ait fait troller Jean-Michel Aulas? C'est un tas d'absurdités complètes. Si une agence sous la couverture du club faisait des choses, c'est à eux de répondre - absolument rien à voir avec le club. On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait?"

Selon les révélations de Mediapart, une agence en ligne a travaillé pour le PSG, sous les ordres de son ancien directeur de communication, pour mener des attaques sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé a été l'une des cibles de ces opérations, menées autour d'un compte Twitter comptant près de 10.000 abonnés.

Cette information survient en pleine controverse concernant Kylian Mbappé, qui songe à quitter le PSG dès le mois de janvier en raison de son mal-être au club. Le champion du monde déplore notamment son positionnement sur le terrain, quelques mois seulement après avoir décidé de ne pas rejoindre le Real Madrid et accepté de prolonger son contrat à Paris.