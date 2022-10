EN DIRECT - Malaise Mbappé au PSG: le PSG aurait payé des comptes pour attaquer Mbappé sur les réseaux sociaux

Christophe Galtier sur RMC Sport après PSG-Benfica: "On a beaucoup parlé de lui cet après-midi. Je n’en ai pas parlé avec lui, l’objectif est de rester concentré sur le match et sur la compétition. Ce soir, il a fait un match avec beaucoup d’efforts et de générosité. Il est buteur et aurait pu marquer un deuxième but sur un hors jeu justifié mais après un geste réussi. Il a montré qu’il était un grand joueur, concentré sur le jeu et la compétition, a poursuivi le technicien parisien. On était tous concentrés sur l’objectif et sur le match. D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration. Je trouve ça très surprenant à quelques heures d’un grand rendez-vous…"