"Des moments qui m'ont marqué à vie": Rolando se souvient de son passage à l'OM

Ancien joueur de Porto, de l'Inter ou de l'OM, le Portugais Rolando (37 ans) a accordé un entretien au podcast JOGA! de RMC. L'occasion pour lui d'évoquer - entre autres - ses quatre années en France (2015-2019), ponctuées de périodes difficiles, et de grands moments de joie.

Il y a connu les sifflets, les huées, avant d'y être acclamé. Joueur de l'OM pendant quatre saisons entre 2015 et 2019 (123 matchs, 7 buts), le Portugais Rolando a vécu les montagnes russes au Vélodrome, mais a fini par gagner le respect du peuple marseillais à force de patience et de travail.

Trois ans et demi après son départ, l'ancien défenseur de Porto et de l'Inter - à la recherche d'un club depuis la fin de son aventure à Braga l'été dernier - dit ne pas regretter la fin de ce chapitre marseillais. Mais il en garde des souvenirs mémorables, comme il l'a raconté dans un entretien à JOGA!, le podcast de RMC consacré au foot portugais.

>>> Les podcasts de JOGA!

"Quand je prends une décision je n’ai jamais de regrets. C’était ma décision (de partir de Marseille). C’était le bon moment, assure Rolando. J’ai vécu des moments difficiles, très durs à l’OM, mais j’ai aussi vécu des choses que je n’ai pas connues ailleurs, avec des moments qui m’ont marqué pour la vie. C’est une ville différente, que j’ai appris à aimer. J’ai senti que c’était le moment d’y aller, parce qu’ils ont un peu tout changé, c’était un moment différent pour l’équipe. Dommage qu'André Villas-Boas (son compatriote, ndlr) soit arrivé après mon départ (rires). Mais mon temps à l’OM était fini."

Payet ? "Dans mon équipe, il serait toujours titulaire"

L'international portugais de 37 ans, outre les émotions comme celles de l'épopée en Ligue Europa 2017-2018, a aussi gardé des liens avec le club phocéen, via ses anciens coéquipiers. "Bouba (Kamara) m’a envoyé un message quand il est parti à Aston Villa, on a aussi parlé quand il a joué son premier match en équipe de France, raconte Rolando. Maxime (Lopez) m’a demandé des choses quand il est parti à Sassuolo parce que j’ai joué en Italie. J’ai gardé contact avec quelques joueurs. Il y a Doria, qui est comme un frère. Morgan Sanson m’a demandé des conseils quand il est venu se promener à Porto. Il y a aussi (Luiz) Gustavo, (Lucas) Ocampos, (Mauricio) Isla, (Javier) Manquillo… Et parmi ceux qui sont toujours là, on a parlé avec Dim (Payet)."

Un Payet qui, comme Rolando autrefois, a été mis sur le banc de touche marseillais cette saison. "C’est difficile, les qualités de Dim on les connait tous, observe le Portugais. C’est un vrai numéro 10, un joueur qui fait gagner des matchs avec des passes décisives ou des buts. Il donne le tempo. Il sait quand garder le ballon, quand le donner… C’est un joueur complet. Après, c’est le coach qui a des idées différentes parce qu’il a son propre système. C’est le foot, chacun a ses idées. Je ne connais pas Tudor, je ne vais pas le juger, mais moi, dans mon équipe, Dim serait toujours titulaire."

Ronaldo à l'OM ? "Je conseillerais à tous les joueurs d'y aller, mais je lui dirais aussi de bien se préparer"

Et alors que les péripéties de son ancien camarade Cristiano Ronaldo, en club comme en sélection, font couler beaucoup d'encre au Portugal, Rolando est revenu avec le sourire sur la folle rumeur - largement alimentée par les supporters - ayant lié CR7 à l'OM il y a quelques mois.

"J’aimerais bien (que Ronaldo rejoigne l'OM), ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome, sourit-il. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile. Il faut apprendre la vie marseillaise, à vivre à fond. L’OM à Marseille, ce n’est pas que pendant les matchs, c’est 24/24h. Mais c’est un endroit magique, et différent."