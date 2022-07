Mercato: #RonaldOM, ou quand les supporters marseillais imaginent une folle signature de Cristiano Ronaldo

Le hashtag #RonaldOM était le plus populaire mardi soir sur Twitter. Des milliers de supporters marseillais se sont mis à rêver - et à plaisanter - d'une éventuelle venue de Cristiano Ronaldo à l'OM cet été. Avec de savoureux montages à la clé.

C'est le genre d'enflammade (au second degré) qui fédère les supporters et anime les ternes soirées de mercato. La twittosphère phocéenne s'est enthousiasmée ce mardi soir en imaginant une venue de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Un doux rêve que les fans ont partagé avec #RonaldOM. Ce hashtag savamment trouvé a été utilisé plusieurs milliers de fois, à tel point qu'il est devenu pendant quelques heures le plus populaire sur Twitter en France.

Tout est parti d'un internaute à 24.000 abonnés, @basilebilo, qui a tweeté ce hashtag à 21h10 avec l'emoji sablier, comme une parodie des clubs, journalistes et "insiders" soi-disant bien informés annonçant de futurs transferts. Pourquoi ce tweet? Quelques minutes auparavant, ce fidèle de l'OM avait réagi à une déclaration du journaliste britannique Piers Morgan. Ce dernier, interrogé à propos de l'avenir très incertain de Cristiano Ronaldo à Manchester United, a déclaré à la radio: "Je pense qu'il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant". De quoi imaginer beaucoup de rumeurs...

"J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec ce hashtag"

Et c'est ainsi que bon nombre de supporters marseillais se sont pris au jeu d'envoyer le Portugais au Vélodrome. "Ronaldo doit signer à l'OM, ça serait un tremplin dans sa carrière", a plaisanté l'influenceur Mohamed Henni. "Je n'y crois pas une seule seconde, mais bon j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec ce hashtag", a commenté une supportrice. "Certains ont ramené Lirola l'an dernier. Agissons pour ramener Ronaldo!", a lancé un autre fan.

Le hashtag va-t-il remonter jusqu'à Ronaldo?

Bien entendu, les supporters sont bien au courant qu'un tel transfert est utopique. "Pour tous les aigris qui prennent au premier degré le hashtag, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance que CR7 vienne", a d'ailleurs écrit l'un d'eux.

Avec un tel ramdam, Cristiano Ronaldo et son entourage auront peut-être vent de ce hashtag et de l'amour que leur porte le peuple marseillais. En tout cas, @basilebilo a, selon l'un de ces tweets, tenté une approche directe sur Instagram. On ne sait jamais...