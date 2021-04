Dijon: Gérard Bonneau devrait devenir responsable du recrutement

Actuellement en poste au Servette Genève, Gérard Bonneau, ancien recruteur emblématique de l’Olympique Lyonnais, devrait devenir responsable du recrutement de Dijon, lanterne rouge de Ligue 1.

Très joli coup pour Dijon. Si l’équipe bourguignonne fonce tout droit vers la Ligue 2, elle prépare l’avenir avec un renfort de poids au sein de son organigramme. A la recherche d’un responsable du recrutement, le DFCO a rencontré Gérard Bonneau ces derniers jours pour lui proposer le poste. Selon nos informations, l’actuel directeur de la cellule de recrutement du Servette Genève FC devrait accepter et devenir le nouveau responsable du recrutement du club de Dijon.

L'homme qui a découvert Benzema et Lacazette

Si vous ne connaissez pas Gérard Bonneau, il s’agit de l’un des dénicheurs de talents les plus réputés de l’Hexagone. Et pour cause, il fut pendant 25 ans le recruteur phare de l’Olympique Lyonnais. Les arrivées au centre de formation des futurs cracks des Gones tels que Karim Benzema, Hatem Ben Arfa ou encore Alexandre Lacazette portent sa signature.

Gérard Bonneau avait quitté le club de Jean-Michel Aulas en 2018 pour relever un nouveau challenge en Suisse, au Servette Genève. Son retour en France fera le bonheur de Dijon, sans doute pensionnaire de Ligue 2 la saison prochaine, et désireux de retrouver rapidement l’élite. Le DFCO, lanterne rouge de Ligue 1, se déplace sur la pelouse du stade Vélodrome pour affronter l’OM, dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1.