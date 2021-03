Dijon: en colère, Delcourt veut "changer l’ensemble de l’équipe"

Le président de Dijon Olivier Delcourt, qui acte la relégation de son club en Ligue 2, n'épargne pas ses joueurs dans un entretien à L'Equipe et voudrait se débarrasser de la plupart d'entre eux la saison prochaine.

Journée de championnat après journée de championnat, Dijon décroche irrémédiablement et s’avance de plus vers la relégation en Ligue 2 qui lui est promise. Sauvé de justesse les saisons précédentes, le club de Côte-d’Or, lanterne rouge de Ligue 1, pourra difficilement sauver sa peau cette fois. Et son président fait d’ailleurs comme s’il était déjà relégué, alors que, mathématiquement, rien n’est encore joué, bien que la situation soit très délicate.

Dijon n’a remporté aucun de ses seize derniers matchs à domicile en Ligue 1 (seulement deux victoires à l’extérieur...), égalant ainsi la pire série dans l’histoire de la compétition, un triste record détenu jusqu’alors par Troyes. L’actionnaire majoritaire et président du DFCO Olivier Delcourt fait un constat amer de la saison qu'il vient de traverser, comme une âme en peine. Il en veut surtout à ses joueurs. Et ce n’est pas la première fois.

Delcourt: "C'est un beau gâchis"

"Quand on est joueur professionnel, on se doit de l’être, justement, et de se battre jusqu’au bout, a-t-il asséné au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe. Ce n’est pas le cas depuis déjà bien longtemps. Comme je leur ai dit, c’est facile de baisser les bras, mais à la fin du mois ils prennent quand même leur paie. J’ai hâte que la saison se termine pour pouvoir passer à autre chose et changer l’ensemble de l’équipe."

Le président Delcourt n’aura pas épargné ses joueurs, en public comme en privé. Les coups de gueule ont été nombreux, "bien plus qu’en huit ans". "Ça n’a pas servi à grand-chose au final, si ce n’est de la défouler un peu, constate-t-il. Normalement, on n’a pas besoin. Comme tout salarié, on a des devoirs: arriver à l’heure, respecter les règles. En fin de saison, je vais faire les entretiens individuels avec les joueurs, ils sauront tout ce que j’en pense. C’est un beau gâchis. Et je n’aime pas gâcher."