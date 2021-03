"Exceptionnel", "incroyable", "sublime": Benzema impressionne encore

Buteur, et omniprésent ce mardi soir lors de Real Madrid-Atalanta (3-1) en 8e de finale retour de Ligue des champions, Karim Benzema a encore régalé ses partenaires et impressionné les observateurs.

Il y a ce but du droit sur un caviar de Modric (34e), loin d'être le plus difficile de sa carrière, cette tête sur le poteau (68e), et puis il y a tout le reste. Les 63 ballons touchés, et pour la plupart parfaitement exploités, les 10 kilomètres parcourus, les 52 courses à haute intensité (4e meilleur total du match), les appels, les prises de balle parfaites, les décalages à la pelle...

Si le Real Madrid a décroché ce mardi soir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant l'Atalanta (3-1) en 8e de finale retour, il le doit en bonne partie à Karim Benzema, auteur d'une magnifique prestation. A plus de 33 ans, l'attaquant français a rarement semblé aussi fort qu'en ce moment. Et a rarement semblé aussi indispensable à la formation merengue.

Modric: "Karim est incroyable"

"Il nous fait du bien, on sait que sa qualité technique est énorme, en plus il met des buts, ça ne peut que nous aider, a souligné Ferland Mendy au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final. C’est bien pour nous, c’est bien pour lui aussi, ça le met en confiance."

Et ça donne le sourire au coach. "Depuis qu’il est là, il ne fait que progresser, on ne sait pas quand il va s’arrêter, lance Zinedine Zidane. Je ne parle pas du but, parce que bon, c’est un avant-centre, il est capable de marquer, mais dans le jeu il est exceptionnel. Peu de joueurs sont capables de maitriser le ballon comme il le fait, de perdre aussi peu la balle en faisant jouer les autres, et en se montrant efficace."

Pour Modric, l'avant-centre est juste "incroyable": "Il marque beaucoup mais il aide aussi l'équipe, avec son jeu, ses mouvements, félicite le Ballon d'or. C'est un grand joueur, ses stats le prouvent."

"Un mélange de Ronaldo Nazario et de Zinedine Zidane"

Les Madrilènes n'ont pas été les seuls à souligner la prestation de KB9. "Karim Benzema a déroulé dans le jeu, tout semble simple pour lui, observe Fred Hermel, correspondant de RMC Sport en Espagne. Ça frise le sublime. Pourquoi Florentino Perez est aussi dingue de Karim Benzema? Parce qu’il dit qu’il est un mélange de Ronaldo Nazario et de Zinedine Zidane. C'est vrai qu'il y a de ça."

Louis Saha approuve: "Ça frôle la perfection, en termes de justesse, de contrôle de balle, de positionnement… Même au niveau de la puissance, il dégage un truc par rapport aux défenseurs, glisse l'ancien attaquant international. C’est un maestro." Et un monstre de la C1, puisque le Français a signé sa 70e réalisation dans la compétition, se rapprochant un peu plus de la marque de la légende Raul (71).

Alors qu'Erling Haaland, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo sont annoncés dans le viseur du Real pour l'été prochain, Zizou a coupé court au débat: "L'attaquant du futur? Pour le moment, on a Karim Benzema, et on profite de Karim Benzema."