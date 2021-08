Diop très cash après Monaco-Lens: "On a été bidons, on part un peu en couilles"

Après la nouvelle défaite de l'AS Monaco en Ligue 1, ce samedi contre RC Lens (2-0), Sofiane Diop n'a pas mâché ses mots au micro d'Amazon Prime Video. Le club monégasque n'a pas gagné le moindre match depuis le début du championnat.

C'est la crise sur le Rocher. Après deux matchs sans victoire (un nul et une défaite) pour commencer la Ligue 1, l'AS Monaco a prolongé sa mauvaise série en s'inclinant samedi à domicile contre le RC Lens (2-0). "Il n'y a pas d'analyse. On a été bidons", a réagi le jeune milieu monégasque Sofiane Diop (21 ans), interrogé peu après la fin de la renccontre devant les caméras d'Amazon Prime Video.

"On ne s'est pas créé d'occasions. On a eu une possession assez stérile. Il n'y a pas de conclusion... Les mots sont durs. On a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre focus sur l'objectif du club", a également déclaré Sofiane Diop. Avant d'ajouter sans détour: "Là, on part un peu en couilles."

Victoire impérative en Ukraine

Avec un seul point pris en trois matchs de championnat, l'AS Monaco n'affiche pas un meilleur visage sur la scène européenne. Les hommes de Niko Kovac ont concédé une défaite 1-0 face au Shakhtar Donetsk, lors des barrages aller de la Ligue des champions. Ce qui les oblige à s'imposer par deux buts d'écart (ou un seul avec séance de tirs au but favorable) en Ukraine le 25 août (en direct sur RMC Sport 1).

En championnat, le prochain match de l'ASM est prévu contre Troyes. Il aura lieu le 29 août (13h), au stade de l'Aube.

