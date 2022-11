Distancé du podium en Ligue 1 et éliminé des coupes d'Europe, l'OM peut-il tout perdre avant le Mondial?

Incapable de gagner depuis plus d'un mois en Ligue 1, l'OM aborde deux gros rendez-vous (OL, Monaco) en championnat, les deux derniers avant la Coupe du monde. Le tout dans un contexte explosif, après son élimination de toute compétition européenne mardi soir, avec la défaite contre Tottenham (2-1).

L’OM n’a plus que la Ligue 1 pour rêver, ou plutôt pour ne pas sombrer définitivement. "Le seul moyen de sortir de cette spirale négative, c’est d’aborder le match de dimanche avec les crocs", glissait Amine Harit en zone mixte mardi soir, sans trop y croire, comme on essaie de se débarrasser d’un sujet qui fâche à la hâte, abattu qu’il était par cette nouvelle désillusion.

Défait par Tottenham (2-1) au Vélodrome, l’OM est éliminé de toute compétition européenne, et son calvaire n’est peut-être pas terminé. Relégué à six points de Lens, dauphin du PSG en Ligue 1, l’OM n’aura pas le droit de se rater contre Lyon dimanche (20h45), et devra faire un résultat à Monaco la semaine prochaine, deux gros rendez-vous, avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde, qui pourraient anéantir ses ambitions.

"Jamais à l'abri"

Plombé par une série de quatre défaites toutes compétitions confondues, l’OM reste sur une dynamique tout aussi sombre de trois défaites et un nul en championnat. L’OM abordait pourtant le Classique face au PSG, le 15 octobre dernier, avec seulement trois points de retard sur le leader du championnat.

Il faut croire que l’accident à domicile face à Ajaccio une semaine plus tôt n’en était pas un. Car depuis, l’OM n’avance plus en Ligue 1. Le club phocéen a glissé à la cinquième place du championnat et pourrait voir tous ses rivaux sans exception lui fausser compagnie à l’issue des deux prochaines journées de championnat. Deux nouvelles défaites et, en fonction des autres résultats, l’OM pourrait être irrémédiablement distancé du podium en championnat.

Pour éviter de voir la saison prendre un tournant compliqué, le staff de l’OM a quelques jours seulement pour parvenir à remobiliser un effectif qui a pris un énorme coup sur la tête. Pas une mince affaire. "Celui-là il va piquer", "Une très mauvaise soirée", "ça fait très très mal…", "C’est dur mentalement": au sortir de ce nouvel échec en C1, un de plus, les Marseillais ne cachaient pas avoir pris "un coup au moral". L'OM pourra toujours se retrancher derrière ses intentions de jeu, véritables, pour positiver et tendre vers un peu plus d'optimisme. Reste à transformer ces intentions en occasions, et les concrétiser. "On se demande ce qu'il faut encore aller chercher pour que ca tourne en notre faveur, pestait Clauss jeudi soir. On a beaucoup de situations, elles ne sont pas totalement nettes parfois. Il faut qu'on arrive à transformer ca en vraies occasions, et de vraies occasions, il faut qu'on en mette plus parce qu'on n'est jamais à l'abri."