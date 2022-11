OM-Tottenham: "Dire que je ne suis pas dégoûté serait vous mentir", reconnaît Harit

L'OM a été éliminé de la Ligue des champions ce mardi avec une défaite face à Tottenham (2-1). Si les joueurs d'Igor Tudor auraient pu finir en Ligue Europa, ils ont tout perdu dans les dernières secondes, la faute en partie à une mauvaise communication. Après la rencontre, Amine Harit ne cachait pas son immense frustration.

L'OM pourra avoir de gros regrets. Ce mardi soir, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Amine Harit et ses coéquipiers ont encaissé un but dans le temps additionnel face à Tottenham, concédant ainsi la défaite (2-1) synonyme d'élimination des compétitions européennes cette saison.

Avec un nul, l'OM aurait été reversé en Ligue Europa. Mais Pierre-Emile Höjbjerg a crucifié l'OM (90+5e). "C’est difficile pour nous, c’est un coup au moral. Ce sont des grands matchs, ce sont des détails. Il faut apprendre de ces matchs-là. Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu’on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa, a indiqué Amine Harit après la partie. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Mentalement, c’est difficile, surtout quand on fait le match qu’on fait aujourd’hui. Mais on n’arrive pas à gérer les temps faibles."

"C'était un manque de communication"

Chancel Mbemba avait donné l'avantage à l'OM avant la pause (45+2e), avant l'égalisation de Clément Lenglet (54e). En parallèle, l'Eintracht Francfort a battu le Sporting Portugal (2-1). "On était sur le terrain, concentrés. On ne savait pas ce qu’il se passait sur le match de Francfort et du Sporting. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c’était un manque de communication flagrant, a poursuivi Harit. Ce sont des choses qu’on doit apprendre à gérer. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l’accepter et relever la tête."

L'OM n'a plus que deux matchs avant la Coupe du monde pour se relancer, avec la réception de l'OL ce dimanche et un déplacement à Monaco la semaine suivante. Avec un seul point pris lors des quatre derniers matchs de championnat, le club phocéen va rapidement devoir trouver des ressorts pour ne pas s'enfoncer.