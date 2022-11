OM-Tottenham: Tudor sur la pelouse, Harit qui ne revient pas… La terrible dernière action qui coûte cher à Marseille

L’Olympique de Marseille, virtuellement reversé en Ligue Europa à défaut d’avoir arraché sa qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions, a tout perdu au terme d’une terrible dernière action ce mardi soir contre Tottenham (1-2).

La saison européenne de l’Olympique de Marseille a brusquement pris fin en une action. Virtuellement reversés en Ligue Europa après avoir un temps tenu la qualification en 8e de finale, les Phocéens ont été éliminés de toutes les Coupes d’Europe dans les ultimes secondes de la rencontre contre Tottenham ce mardi soir (1-2).

Alors qu’ils poussent pour aller chercher la victoire, synonyme de qualification pour le tour suivant en Ligue des champions, les Marseillais perdent le ballon le long de la touche. Le cuir est récupéré par Harry Kane et, alors que presque tous les Olympiens étaient montés, les Spurs ont en trois contre un à négocier.

Furieux contre le non repli de ses joueurs, Igor Tudor est même d’un bon mètre dans le terrain. Les grands gestes du technicien croate n’y changent rien: derrière, Pierre-Emile Hojbjerg est servi par Kane et s’en va tromper Pau Lopez pour crucifier l’OM.

Les Marseillais pas au courant de leur troisième place ?

Sur le coup, Amine Harit et Alexis Sanchez sont fautifs. À la perte du ballon, le milieu offensif marocain et l’attaquant chilien restent plantés sur place, laissant Chancel Mbemba seul face à la vague anglaise. Au final, seuls Mattéo Guendouzi et Nuno Tavares sprintent pour prêter main forte au défenseur congolais, et le faible repli défensif peut s’expliquer par le fait que les joueurs ne savaient pas qu’ils étaient virtuellement reversés en Ligue Europa.

"On n'a pas parlé des résultats. On veut qu'ils restent dans le match, qu'ils ne pensent pas à autre chose", a confié Tudor au micro de RMC Sport après la rencontre. "Sur le terrain, on ne savait pas, a confirmé Chancel Mbemba. Mais sur le banc, les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. C'est notre erreur." Qui coûte particulièrement cher à l’OM…