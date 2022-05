DNCG: les chiffres alarmants des comptes des clubs pour la saison 2020-2021

La Ligue 1 a perdu plus de 645 millions d'euros lors de la saison 2020-2021, marquée par la crise des droits TV et les restrictions sanitaires. Certains clubs ont affiché des sommes colossales en matière de déficit et de dette.

La vive inquiétude du gendarme financier du football financier est encore plus compréhensible à présent. L'été dernier, Jean-Marc Mickeler, président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), affirmait que les actionnaires devaient impérativement investir pour garantir la survie des clubs professionnels. Révélés ce jeudi, les comptes individuels de l'exercice 2020-2021 montrent que la pandémie de coronavirus et la crise des droits TV ont effectivement fait beaucoup de dégâts. En tout, la Ligue 1 a perdu 645,89 millions d'euros au terme de la saison précédente. Les pertes globales étaient de 269,73 M€ sur la période 2019-2020.

Avec sa masse salariale immense et ses recrutements coûteux, le Paris Saint-Germain a affiché un résultat net de -224 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Pour le club de la capitale, ce déficit, assurément important, est néanmoins à relativiser, compte tenu de la puissance financière gigantesque de l'actionnaire qatari. Pour les autres clubs, aux moyens plus limités, les chiffres donnent le tournis. Le groupe Olympique Lyonnais a perdu 107 millions d'euros sur la période, tandis que l'Olympique de Marseille a clôturé avec un déficit de 76 millions. Pour l'OGC Nice, le bilan est de -30 M€.

67 M€ de pertes pour Bordeaux

La situation la plus préoccupante était, sans surprise, celle des Girondins de Bordeaux. À un mois de l'officialisation du rachat par Gérard Lopez, le club avait perdu 67 millions d'euros. Autre chiffre démontrant l'urgence de la situation au FCGB: la dette financière atteignait 40,2 millions d'euros. Il était aussi question de 11,6 M€ à régler sur des transferts déjà effectués, mais aussi de 36,4 M€ "d'autres dettes" qui ne sont pas détaillées par la DNCG.

Le problème de la dette était aussi marquant chez le champion de France 2021. Le Losc, dont Gérard Lopez avait été débarqué à la mi-saison de son poste de président par les actionnaires, comptabilisait plus de 269 millions d'euros à rembourser. À l'OM, ce total affiche 150 M€. Sur l'ensemble de la Ligue 1, la dette financière avait grimpé de 62% en un an.

Les recettes matchs se sont effondrées

Des clubs ont tout de même su finir la saison avec un bilan positif. Dijon a gagné 951.000 euros, Reims a fini avec +2,2 millions d'euros, Saint-Étienne s'est maintenu à l'équilibre avec à peine 62.000 euros en plus. C'est toujours mieux que l'AJ Auxerre qui, en Ligue 2, avait perdu 11 millions.

Ce bilan 2020-2021 est particulier sur un point précis: la chute vertigineuse des recettes de billetterie, perturbées par la crise sanitaire (jauges à 5.000 spectateurs et huis clos). À tel point que l'Angers SCO a déclaré 0€ de revenus en la matière. 236.000 euros ont seulement été engrangés par l'OM, 961.000 par le PSG, 212.000 par le Losc. À titre de comparaison, le club nordiste avait récolté 13 M€ de "recettes matchs" lors de la saison 2019-2020, pourtant stoppée à la 28e journée. Angers était à 2 M€, le PSG à 38.