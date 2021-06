Ligue 1: combien offrent Amazon et Canal +/BeIN pour les droits TV

INFO RMC SPORT. Les montants des offres formulées par Amazon et par le duo Canal+/BeIN Sports sont désormais connus. Le conseil d’administration de la LFP, réuni ce vendredi, doit choisir entre ces deux offres bien distinctes.

A l’heure où Canal + et beIN Sports espéraient se partager les droits de diffusion de la Ligue 1, le géant du e-commerce Amazon a rebattu les cartes. L’entreprise du milliardaire Jeff Bezos a formulé une offre concurrente à celle de la chaîne cryptée avant conseil d’administration de la LFP, réuni ce vendredi. Selon les informations de RMC Sport, les clubs de L1 et L2 vont donc avoir à prendre une décision capitale pour l’avenir du football français.

D’un côté, les présidents de l’élite et de la Ligue 2 pourraient choisir de rester fidèle au duo composé de Canal + et beIN Sports, diffuseurs historiques et partenaires privilégiés du championnat de France. D’un autre côté, les millions proposés par Amazon (une part fixe plus importante) risquent de faire un bien fou aux finances de clubs fragilisés par la crise économique consécutive au coronavirus.

L'offre avec Amazon et Canal+: 663 millions d'euros garantis

Après le retrait de Mediapro, Amazon avait tenté sa chance lors de l’appel d’offres lancé par la Ligue en février. Mais la proposition de l’entreprise américaine n’avait pas atteint le prix de réserve fixé par la LFP.

Cette fois, Amazon offre 250 millions d'euros (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an) pour huit matchs par journée de Ligue 1 et 9 millions d'euros par an pour huit matchs de Ligue 2.

Dans ce cas de figure, Canal+ offre 332 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1 (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4). Partenaire de la chaîne cryptée, beIN Sports propose 30 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 2.

L’offre Canal+/Amazon = 663 millions d'euros (montant garanti).

L'offre avec Canal+ et BeIN, sans Amazon

Invité de l’After Foot ce mercredi sur RMC, Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, ne voulait pas dépasser un certain prix pour acquérir les droits TV de la Ligue 1. La proposition de la chaîne cryptée est venue confirmer les dires du dirigeant.

Dans cette offre, Canal + propose 370 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1 (38 choix n°1, 38 choix n°3). La chaîne beIN Sports ajoute 165 millions d'euros (+ 78 millions d'euros de bonus) pour huit matchs par journée de Ligue 1, plus 18 millions d'euros pour les dix matchs de Ligue 2 par journée.

Il convient de noter que le montant versé par Free pour les droits quasi-direct et VOD (42 millions d'euros par saison) est pris en compte dans les deux offres.

Canal+/beIN Sports= 595 millions d'euros (montant garanti) + 78 millions d'euros de part variable, soit potentiellement 673 millions d'euros.