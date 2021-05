Droits TV: la Ligue devrait monter sa propre chaîne avec un abonnement à 10 euros par mois

La Ligue de football professionnel (LFP) continue d’avancer sur le projet de sa propre chaîne, qui diffuserait 80% de la Ligue 1 et 100% de la Ligue 2 à partir de la saison prochaine.

Dix ans après la courte expérience de CFoot, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait de nouveau lancer sa propre chaîne pour diffuser la plupart des matchs de Ligue 1 et l’intégralité de la Ligue 2. D’après L’Équipe, la LFP a en tout cas détaillé un projet bien abouti cette semaine, lors d’un conseil d’administration.

Dans cette hypothèse, Canal + conserverait deux affiches de Ligue 1 par journée, le samedi après-midi et le dimanche soir, alors que la Ligue diffuserait tout le reste, huit rencontres de Ligue 1 et dix de Ligue 2.

Une chaîne à 10 ou 11 euros

La Ligue envisagerait une chaîne à un coût raisonnable pour les fans de foot, disponible via tous les opérateurs pour 10 ou 11 euros par mois. Les présidents de Ligue 1 et encore plus ceux de Ligue 2 auraient approuvé cette initiative. La LFP, en revanche, n’a pas encore pris de décision définitive.

L’instance souhaiterait encore patienter pour trouver une autre solution. Elle espère notamment un geste de beIN Sports, qui continue de prendre part aux discussions mais ne se positionne pas pour l’instant. Une décision définitive devrait être prise d’ici quelques semaines, probablement lors du conseil d’administration de la LFP du 3 juin.