Droits TV Ligue 1: ravi de l'arrivée d'Amazon, Caillot met la pression sur Canal+

Invité de RMC ce mercredi, le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a mis la pression sur Canal+ concernant les droits TV de la Ligue 1. Il s'est par ailleurs félicité de l’arrivée sur le marché d’Amazon, qui "fait partie de l’avenir".

"Si sur le sport ils ne sont pas compétitifs, c’est toute leur stratégie de chaîne qui sera remise en question". Pour Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1, Canal+ n’a pas d’autre choix que de continuer à diffuser le championnat de France, alors qu'à trois semaine de la reprise, Canal+ et beIN sports n'ont pas levé l'incertitude sur les deux matchs par journée de L1 qu'ils doivent diffuser, laissant planer l'hypothèse d'un nouveau bras de fer avec la Ligue.

"Est-ce que Canal peut se passer du football? Je n’en suis pas convaincu"

"Ce qui est un peu embêtant avec Canal+, qui est notre partenaire historique et qu’on a essayé de soigner particulièrement bien sur les six derniers mois de la dernière saison, c’est qu’on se trouve plus souvent au tribunal que dans des négociations, a commenté Caillot au micro de RMC ce mercredi. Je suis plutôt inquiet de l’état d’esprit. Après, est-ce que Canal+ peut vraiment se passer du football ? Je n’en suis pas convaincu".

Le président rémois reste donc persuadé que Canal+ retransmettra la Ligue 1: "Il y a quand même un truc qui s’appelle un contrat. J’ai d’ailleurs lu que même le gouvernement a pris position il y a quelques semaines pour dire que les contrats sont faits pour être honorés. Canal+ est une société de droit français et je ne vois pas comment elle pourrait ne pas assumer son contrat".

Jean-Pierre Caillot s’est également positionné sur le nouveau diffuseur principal du championnat de France. Amazon a dévoilé ce mardi son offre d’abonnement, un tarif honnête selon Caillot: "Ça va permettre à nos fans de se connecter dans des budgets très raisonnables". D’après lui, la plateforme "a amené des choses assez intéressantes" sur sa diffusion de Roland-Garros au printemps et "fait partie de l’avenir."

"Pendant trois ans ils vont se roder sur le produit et le prochain appel d’offre permettra de revenir à quelque chose de normal, estime Caillot, qui voit les droits TV augmenter largement dans le futur. On parle de beaucoup d’argent, on a quand même un peu l’impression qu’il a beaucoup d’argent sur les droits TV français mais quand on regarde ce qu’il se passe du côté de l’Espagne, de l’Allemagne ou de l’Italie, on s’aperçoit qu’on est à la traîne. Il y a eu l’incident Mediapro, maintenant il faut rattraper notre retard. Nos clubs ont besoin de cet argent pour faire des équipes compétitives".

Mi-juin, Canal+ avait exprimé sa colère de devoir régler 330 millions par an pour diffuser deux rencontres de Ligue 1 par journée (Lot 3), quand Amazon Prime avait emporté les droits de 80% des rencontres de la saison (dont l'affiche du dimanche soir) pour 259 millions d'euros. La chaîne cryptée a été déboutée par le tribunal de commerce et l'Autorité de la concurrence à qui elle avait demandé que son lot soit également renégocié.

Concrètement, à partir de cet été et pour trois ans, Amazon diffusera huit matchs de L1 sur dix par journée (les deux autres revenant beIN Sports qui le sous-licenciait à Canal+) ainsi que huit matchs de L2 sur dix (les deux autres étant pour beIN Sports).