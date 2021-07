Droits TV Ligue 1: débouté par le tribunal face à Canal+, BeIN va lancer une action en justice

Le Tribunal de commerce de Nanterre a rendu son verdict concernant l'affaire opposant Canal+ à BeIN Sports à propos de la diffusion de la Ligue 1. La chaîne cryptée est autorisée à suspendre sa sous-licence pour deux matchs de championnat, sous réserve d'un recours de BeIN. La chaîne qatarie va lancer une action en justice lundi.

A deux semaines du début de la saison 2021-2022 de Ligue 1, le flou demeure concernant la diffusion du championnat. Ou plutôt de deux affiches, celles détenues par BeIN Sports et sous-licenciée à Canal+. Ce vendredi, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison à la chaîne cryptée face au groupe qatari, autorisant Canal+ à suspendre sa sous-licence. Sous réserve d'une action de BeIN contre la Ligue de football professionnel.

Une action en justice lancée lundi

Selon une source proche du média qatari, une action en justice sera lancée lundi. Avant que ce recours ne soit officiel, BeIN Sports a réagi à la décision du tribunal de commerce de Nanterre.

"Nous prenons note de la décision provisoire du tribunal de commerce de Nanterre, qui nous pousse à enclencher une action légale contre la Ligue, dans le but de forcer Canal+ à honorer son contrat, écrit le média dans un communiqué de son porte-parole. Après plus d'un an de chaos dans la foulée de la défection de Mediapro, il est regrettable de voir que le football français affronte encore une telle incertitude, quelques semaines seulement avant le début de la saison."

Si, comme cela devrait se faire, BeIN engage une nouvelle procédure, Canal+ devra payer pour le lot 3 (samedi 21 heures et dimanche 17 heures). Soit un total de 332 millions d’euros avec un premier versement prévu le 5 août prochain. La diffusion du reste des affiches de Ligue 1 sera assurée par Amazon, qui a récupéré les droits laissés vacants par Mediapro.