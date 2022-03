Droits TV Ligue 1: l’appel de Canal+ qui fait trembler la LFP

La cour d’appel de Versailles déterminera ce jeudi si Canal+ peut se défaire du Lot 3 des matchs de Ligue 1 que beIN Sports lui sous-licencie. Une décision favorable à la chaine cryptée plongerait la LFP dans une situation très périlleuse.

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 n’est toujours pas terminé. Il va même connaitre un nouvel épisode ce jeudi. La cour d’appel de Versailles doit rendre sa décision dans le litige qui oppose Canal+ à beIN Sports. La chaine cryptée souhaite se défaire du Lot 3 des matchs de Ligue 1 que le groupe qatari lui sous-licencie pour la période 2020-2024. Elle juge son prix beaucoup trop élevé (332 millions d’euros annuels) en comparaison notamment des montants déboursés par Amazon Prime Vidéo pour diffuser les huit matchs restants de la journée (250 millions d’euros par an, plus 9 millions d'euros pour huit matchs de Ligue 2 et les coûts de production à 25 millions d’euros par an).

Si Canal+ gagne, beIN Sports ne paiera pas la LFP

Canal+ (qui paie beIN Sports qui verse ensuite le montant à la LFP) a été débouté en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre en juin 2021. Cet appel peut faire craindre le pire à la LFP. Si Canal+ l’emporte, beIN Sports devrait alors payer la LFP et diffuser les deux matchs sur ses antennes. Mais L’Equipe rappelle que le groupe qatari ne le fera pas puisqu’il s’est placé sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre en lançant une procédure de conciliation afin de ne pas payer d’éventuels droits TV sur ce lot 3.

Une stratégie bien connue de la LFP puisqu’elle avait déjà été employée par Mediapro quand le groupe sino-espagnol s’était rendu compte qu’il ne pouvait pas payer sa facture (780 millions d’euros) quelques mois seulement après le début de ses droits. Le groupe s’était finalement retiré contre un chèque de 100 millions d’euros et Amazon Prime Vidéo avait raflé ses matchs contre un prix bien inférieur.

Si l’appel confirme la décision de première instance contre Canal+, l’histoire ne sera pas encore terminée puisque la LFP fait l’objet d’autres procédures en cours sur ce lot 3 de la part de beIN Sports et Canal+.