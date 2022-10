Economies d'énergie: les stades de Ligue 1 seront moins éclairés dès ce week-end

Comme annoncé dans le plan du gouvernement jeudi, le temps d’éclairage des stades sera réduit dès ce week-end, lors des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement jeudi va s’appliquer dès ce vendredi dans le secteur sportif. Parmi l’une des quinze mesures phares impliquant le sport, la réduction du temps d’éclairage des stades sera effective dès le match d’ouverture de la 10e journée de Ligue 1 entre Lyon et Toulouse (21h). Cela concernera aussi la 11e journée de Ligue 2.

L’une des 15 mesures phares du plan est en effet la réduction de 30 à 50% du temps d'éclairage avant et après les matchs professionnels de football et de rugby. Au Groupama Stadium, cela se traduira par l’allumage des lumières à 100% au plus tôt deux heures avant le coup d’envoi (contre trois heures auparavant). Le passage des lumières à 50% se fera 45 minutes après le coup de sifflet final, contre 1h30 à pleine puissance précédemment.

Le rugby sera aussi concerné

Le gouvernement a acté le nouveau protocole après avoir trouvé un accord avec la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de rugby (LNR), les clubs et les diffuseurs TV.

"Certains clubs pourraient démarrer plus tardivement grâce à leur éclairage LED ou même sans éclairage tout simplement pour les matchs en journée - comme cela a d’ailleurs déjà été expérimenté avec succès par des clubs de rugby de première division", ajoute le rapport.

D'après le gouvernement, l'éclairage représente 18% de la consommation d'énergie du sport. Jeudi après la présentation du plan, la Ligue de football professionnel (LFP) a immédiatement envoyé un document à l’ensemble des stadium managers de L1 et L2 pour présenter la nouvelle procédure de mise à disposition des stades pour la production TV, relate L’Equipe.