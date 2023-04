Elle prétexte une alerte à la bombe pour empêcher son compagnon d'aller au Vélodrome voir OM-Troyes

Comme le relate La Dépêche , une dame logeant près de Toulouse a crié à l'alerte à la bombe afin d'empêcher son amant d'aller voir OM-Troyes au Vélodrome, dimanche soir (3-1), en clôture de la 31e journée de Ligue 1.

Personne n'avait pensé à ça pour garder son petit ami au chaud, sauf elle. Selon les informations de La Dépêche, une jeune femme de 23 ans a appelé la police dimanche et a inventé une alerte à la bombe pour empêcher son compagnon de se rendre à Marseille, voir le match de Ligue 1 entre l'OM et Troyes.

Après avoir contacté le 17, la lanceuse d'alerte en herbe aurait lâché: "Mon ami est dans le bus avec une bombe. Il veut tout faire péter à Marseille!" Son numéro identifié, les forces de l'ordre auraient ensuite débarqué à son domicile de Colomiers, près de Toulouse et n'auraient pas mis bien longtemps à flairer le mensonge de la jeune femme.

L'homme a bien assisté au match

"Il voulait aller encourager l'OM, moi je voulais qu'il reste avec moi", aurait-elle expliqué devant un enquêteur de permanence lors de son audition. La conjointe du supporter marseillais a estimé qu'il s'agissait de la soilution idoine pour stopper le bus en direction la cité phocéenne.

La femme en question a tout perdu: elle aura non seulement rendez-vous avec le parquet de Toulouse début mai pour appel abusif aux secours mais le bus dans lequel roulait son compagnon a poursuivi sa route et s'est bien rendu au Vélodrome. Lorsque les policiers ont cherché à joindre l'homme de 29 ans suspecté de transporter une bombe, il se trouvait bel et bien dans les gradins et a été contraint d'expliquer, lundi, qu'il n'avait aucune intention de commettre un attentat et qu'il n'avait pas d'explosif en sa possession.