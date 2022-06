EN DIRECT - Nice: "Finir régulièrement dans les trois premiers", annonce Favre

Rivère: "Dans le football, vous avez un mot qui bloque beaucoup de chose: le fair-play financier. On a cette contrainte donc on va essayer de faire le maximum tout en restant dans les contraintes. On a un groupe puissant, mais il y a une limite. Donc ce n'est pas des grands noms. On veut faire de Nice un club performant à tous les niveaux, ça va prendre du temps. On ne parle pas de grands noms, on parle de faire les choses intelligemment.