EN DIRECT - Ligue 1: saison terminée pour Truffert avec Rennes

Selon Stade Rennais Online et Le Parisien, Adrien Truffert (21 ans) ne rejouera plus de la saison avec le Stade Rennais. Le latéral gauche va se faire opérer après sa blessure à la cheville lors de la victoire à Paris (0-2) et devrait être absent des terrains entre trois et quatre mois.

L'international français (1 sélection) est aussi très incertain pour l'Euro Espoirs (21 juin - 8 juillet en Roumanie et Géorgie) avec les Bleuets.