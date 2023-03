PSG: "Ils ne vont jamais gagner la Ligue des champions", la confidence de Daniel Alves à Evra

Joueur du PSG de 2017 à 2019, Daniel Alves avait déploré le côté paillettes du club parisien et en avait fait la confidence à Patrice Evra, invité ce jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Comme trop souvent au printemps européen, le Paris Saint-Germain a quitté précocement la Ligue des champions cette saison. Les hommes de Christophe Galtier ont été sortis en 8es de finale par le Bayern Munich. Le PSG a été sorti dès ce stade de la compétition pour la cinquième fois lors des sept dernières éditions.

Le club parisien cherche la solution pour enfin briller en C1. Peut-être aurait-il dû demander des réponses à ses anciens joueurs. Invité ce jeudi de Rothen s’enflamme sur RMC, Patrice Evra a livré une étonnante confidence que lui avait fait Daniel Alves.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian"

Joueur du PSG entre 2017 et 2019, le Brésilien avait affiché, auprès de l’ancien Mancunien, sa certitude de voir Paris ne pas remporter la Ligue des champions. « J’ai un seul problème à Paris : on déballe le tapis rouge à tout le monde, explique Evra. T’arrives, certains joueurs n’ont même pas dix matchs de Ligue des champions… C’est Dani Alves à l’époque qui me disait : ‘Mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des champions. T’arrives, on est des rockstars’. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show business. Le football n’est pas la priorité, non. Après Nasser (Al-Khelaïfi) adore le club, ils font un boulot énorme. Mais la communication, quand je vais voir un match de Paris, c’est pour voir un concert. Je suis en VIP, champagne, petits fours... Mais les gars, où sont les anciens? Quand tu vas à United, sur le siège il y a écrit Évra, le nom de légendes... Il n’y a pas Leonardo Di Caprio qui va venir voir le match, on n’est pas à Hollywood."