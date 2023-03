"Un club show business où le foot n’est pas la priorité", Evra explique pourquoi le PSG n’y arrive pas en Ligue des champions

Invité de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, l’ancien arrière gauche de Manchester United et de l’OM Patrice Evra est revenu sur les échecs du PSG en Ligue des champions.

"Je ne suis pas surpris." Pour Patrice Evra, le nouvel échec du PSG en Ligue des champions, en 8emes de finale après deux défaites face au Bayern, n’est pas surprenant. Celui qui a remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2008 avec Manchester United et atteint la finale avec l’AS Monaco en 2004 croit savoir pourquoi les Parisiens ne parviennent pas à briser le plafond de verre. Pour le gaucher de 41 ans, le niveau de la Ligue 1 n’est pas assez élevé.

"Tu joues tellement avec un cigare dans la bouche en championnat..."

"Je trouve que pour Paris, c'est trop facile le championnat français, juge Tonton Pat, invité de Rothen s’enflamme, jeudi sur RMC. À l’arrivée, quand t’arrives en Ligue des champions... la réalité te prend à la gueule. Mais tu n’es pas prêt. Parce que tu joues tellement avec un cigare dans la bouche quand tu joues en championnat de France. T'arrives en Ligue des champions, tu peux acheter qui tu veux, ça sera compliqué."

"Je ne comprends pas toute cette jalousie et cette haine"

Pour Patrice Evra, le PSG manque aussi de soutien hors de la Capitale : "J'ai joué à Marseille. Quand Paris était en finale et qu’ils ont perdu contre le Bayern, beaucoup de Marseillais ont célébré. Je suis arrivé et j’ai dit: “Mais vous êtes malade ou quoi?” On parle d’une équipe française. Aujourd’hui, je veux qu’une équipe française gagne la Ligue des champions. Il n’y a que l’Olympique de Marseille (en 1993). On a failli réussir avec l’AS Monaco... Tu penses que tous les Français n’étaient pas derrière nous? En fait, je ne comprends pas toute cette jalousie et cette haine. Ça part de là aussi. Le peuple n’aide pas Paris. À un moment, on est Français."

"Un club show business où le football n’est pas la priorité"

Si Evra ose dire qu’il "est plus difficile de jouer à Paris qu’à Manchester United ou au Real Madrid" à cause de "la pression et l’énorme attente", il regrette que l’on "déballe le tapis rouge à tout le monde" et que l’on manque de reconnaissance avec les anciennes gloires du club. "Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show business. Le football n’est pas la priorité, non. Après Nasser [Al-Khelaïfi] adore le club, ils font un boulot énorme. Mais la communication, quand je vais voir un match de Paris, c’est pour voir un concert. Je suis en VIP, champagne, petits fours... Mais les gars, où sont les anciens? Quand tu vas à United, sur le siège il y a écrit Évra, le nom de légendes... Il n’y a pas Leonardo Di Caprio qui va venir voir le match, on n’est pas à Hollywood", conclut Patrice Evra.