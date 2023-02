EN DIRECT - Ligue 1: Blanc donne de ses nouvelles après sa pneumopathie

"Avoir cette vision extérieure permet d'avoir plus de recul, et cela fonctionnait bien avec Gérard Houllier. Sonny a vu Laurent, il lui a déjà demandé des choses. Fin mars on doit aller au Brésil pour aller voir l'Academy à Botafogo, Sonny peut nous apporter beaucoup sur cette filière brésilienne. L'intérêt est qu'il apporte quelque chose en plus, qu'il ait cette liberté de dire les choses."

"Dans la pièce on se dit tout, derrière on est unit. C'est un peu l'échange qu'on a eu avec Laurent (Blanc) lundi. Il faut faire comme ça parce que même quand les problèmes n'existent pas... exemple concernant la relation entre Bruno (Cheyrou) et Laurent, on voit plein de choses sortir disant qu'ils ne s'entendent pas. Alors que c'est faux. Sonny sera libre de dire tout ce qu'il veut dire."