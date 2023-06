Ligue 1: le style de jeu que veut avoir l'OM avec son futur entraineur

Alors que l'OM a dit au revoir à Igor Tudor avec une défaite samedi soir à Ajaccio (1-0), lors de la dernière journée de Ligue 1, la direction se penche sur la question de son prochain entraîneur. Avec une idée précise du jeu souhaité.

Alors qu’Igor Tudor a effectué son dernier match sur le banc de l’OM samedi à Ajaccio, les dirigeants marseillais ont évidemment une idée précise du type d’entraineur qu’ils souhaitent attirer.

Selon nos informations, plusieurs qualités seront requises sur le CV du futur coach de l’OM. Au-delà du caractère et du charisme, pour faire face à l’ambiance chaude de Marseille et à la pression médiatique et populaire inhérente au club olympien, le futur technicien devra installer la même rigueur et proposer dans le jeu et les entrainements la même intensité que celles inculquées par Igor Tudor à l’effectif actuel. "Rigueur et intensité, c’est non négociable", souffle un dirigeant, "car ce sont les valeurs du club".

Rigueur et intensité, non négociables

Le changement de coach n’entrainera pas nécessairement un changement de style, et encore moins un retour au jeu de possession comme celui prôné par Jorge Sampaoli avant Tudor. "La possession stérile, ce ne sera jamais notre style", promet-on désormais en interne.

L’OM veut un entraineur capable de proposer du jeu en allant très vite vers l’avant. Un style vertical, qui demande rapidité, puissance et justesse technique dans les enchainements. La capacité de l’entraineur à imposer à l’adversaire un pressing haut est aussi jugée importante.

Verticalité, pressing haut et panoplie tactique

Dans ces aspects du jeu, Tudor avait su étouffer les adversaires en début de saison, mais son pressing s’est clairement éteint au fil des matchs. Globalement, son style et surtout son système étaient d’ailleurs devenus plus prévisibles aux yeux des adversaires.

On peut parier sur le fait que ce sera là l’un des ajustements demandés au nouveau coach: une capacité à savoir parfois adapter son système de jeu ou sa manière de jouer, selon le contexte et l’adversaire. Tudor ne le faisait jamais et disait même ne pas savoir le faire. La même intensité et la même verticalité qu’avec le coach croate sont donc réclamées, mais avec une panoplie tactique plus poussée en quelque sorte.