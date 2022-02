PSG: Mbappé ne "cracherait pas" sur le record de Cavani... un indice sur son avenir à Paris?

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive samedi lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne en Ligue 1 (3-1), Kylian Mbappé est devenu deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Le record absolu? Il ne dirait pas non... au point d'entrouvrir, même indirectement, la porte concernant son avenir à Paris.

Kylian Mbappé affichait un large sourire samedi soir dans les couloirs du Parc des Princes, après la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le champion du monde passe deuxième au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic (156 buts chacun toutes compétitions confondues).

"Etre le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus"

"Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique, souligne l'attaquant parisien en zone mixte. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi (Cavani, recordman avec 200 buts pour le PSG). On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer."

Il ne cracherait pas sur le record absolu de 200 réalisations... un indice sur son avenir? Le joueur est en fin de contrat en juin. Régulièrement annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé discute toujours avec le PSG pour une éventuelle courte prolongation. Et un nouveau bail pourrait bien aider dans sa quête du statut de meilleur buteur de l'histoire du club.

"Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième, il fallait que je reste concentré pour marquer des buts. Je savais que j'allais arriver rapidement à cette position. J'y suis. Le plus important est de rester concentré sur les échéances qui arrivent. Et si je reste concentré, je vais marquer des buts", a-t-il poursuivi.

"J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1"

Quelques instants plus tard, auprès du pool TV, il remet ça: "Comme j'ai dit, je rentre dans un cercle très très fermé. Cela montre que j'ai réussi, dans ces quatre-cinq années, à évoluer dans des sphères très élevées. Il faut continuer, cela a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions. Je suis content de le faire ici à Paris."

Puis, de nouveau, il évoque le record de Cavani: "J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1. Il faut continuer à essayer d'aller le chercher, il reste des matchs. Mais ce n'est pas non plus l'obsession. L'obsession, c'est de gagner des titres, c'est la Ligue des champions, ce 10e titre de Ligue 1 qui serait important aussi pour le club. Et si je reste concentré, je marquerai d'autres buts." Pour le PSG, au moins jusqu'en juin prochain.