"FC Nantes: Record inégalé, le doc" retrace l'incroyable épopée des Canaris de 1994-1995

Un documentaire d'1h25 sur la folle saison des Canaris en 1994-1995, champions de France et invaincus pendant 32 journées, a été réalisé par le journaliste Olivier Cailler et son associé Samuel Argentier. Le résultat d'un long travail.

Vingt-sept ans plus tard, le record tient toujours. Le 15 avril 1995, au soir de la 33e journée de Division 1, Nantes tombe à Strasbourg (2-1) après être resté invaincu toute la saison, soit 32 rencontres sans aucune défaite. Un documentaire a été réalisé sur cet exploit. Son nom : "FC Nantes, record inégalé." Jeudi soir, à Nantes, il a été diffusé pour la première fois à quelques privilégiés: des anciens joueurs, partenaires et journalistes. Le résultat de (presque) quatre années d'interviews, de montage, d'écriture pour Olivier Cailler, journaliste et co-réalisateur, Samuel Argentier, co-réalisateur et la boîte de production nantaise L'atelier Transmédia.

Une trentaine d'intervenants

L'histoire de ce documentaire prend racine en fin d'année 2017. Une première défaite du PSG version Qatar lors de la saison de L1 2017-2018 à... Strasbourg alimente alors les discussions entre les joueurs nantais de l'époque 95. "Patrice Loko était l'invité l'émission Fou de Foot sur Télénantes, se souvient le journaliste Olivier Cailler. Il me raconte alors qu'il a eu certains de ses anciens partenaires qui se réjouissaient que le record d'invincibilité tienne toujours avec la défaite du PSG en Alsace." L'idée du doc germe alors dans l'esprit du journaliste.

Avril 2018: premiers entretiens avec l'entraîneur Jean-Claude Suaudeau et son adjoint Georges Eo. Une trentaine de joueurs (Abdoulaye Touré...), anciens joueurs (Loko, Ouédec, Pedros, Leboeuf, Roche, Djetou, Capron etc.) techniciens (Suaudeau, Luis Fernandez etc.), politiques (Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes), journalistes (Biétry, Margotton, Praud etc.) suivent et se prêtent au jeu des questions-réponses durant une trentaine d'heures d'interview au total. Quasiment tous les acteurs majeurs de cette série incroyable racontent les dessous de cette insolente réussite.

La crainte que le PSG batte ce record

"Tous les ans, on a eu peur que le PSG fasse tomber le record, avoue aujourd'hui Olivier Cailler. Surtout quand Messi est arrivé à Paris l'été dernier..." Mais, tous les ans, les Parisiens trébuchent au moins une fois. Le documentaire, soutenu financièrement par quatre partenaires, est fini d'être monté en septembre.

Jeudi soir, sous les yeux de Capron, Loko, Casagrande et N'Doram, le film a recueilli un accueil très favorable, tirant même les larmes de beaucoup de spectateurs. Truffé d'entretiens souvent émouvants, d'anecdotes drôles et cocasses sur la vie d'une équipe pas comme les autres, et d'images de matchs de l'époque et de la vie intime du groupe, "FC Nantes, record inégalé" donnera des frissons aux fans du FCN, mais pas seulement tant l'histoire de l'éclosion de cette bande de gamins insouciants et cornaqués par un entraîneur unique (Jean-Claude Suaudeau est omniprésent dans le doc) est hors du commun.

Reste cependant à Olivier Cailler et son toute son équipe à trouver désormais un diffuseur pour que ce documentaire d'1h25, soit vu par le plus grand monde.