Nantes: Merlin, Chirivella, Girotto... où en sont leurs possibles prolongations

Nantes réalise une belle saison en Ligue 1 sous les ordres d’Antoine Kombouaré avec une neuvième place provisoire et une qualification pour la finale de la Coupe de France. Soucieux de garder leur stabilité, les Canaris négocient les prolongations de plusieurs joueurs importants: Quentin Merlin, Pedro Chirivella et Andrei Girotto.

Le FC Nantes prépare l'avenir en ce début d'année 2022 et la trêve internationale a peut-être permis à la direction de bien préparer la suite de la saison en Ligue 1. Malgré un récent coup d’arrêt et deux défaites contre Troyes et Lille en championnat, les Canaris réalisent une belle campagne 2021-2022 avec une neuvième place provisoire avant la 30e journée ce week-end, et surtout une finale de Coupe de France face à Nice (7 mai). Soucieux de garder un groupe soudé pour le futur, le club s’est lancé dans une grosse vague de prolongations.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Deux ans de plus pour Merlin

A défaut d’avoir réussi à convaincre Randal Kolo Muani de rester fidèle à son club formateur, l’attaquant a déjà été officialisé par Francfort, Nantes est parvenu à sécuriser plusieurs cadres de l’équipe dirigée par Antoine Kombouaré.

Après les prolongations des trois défenseurs Nicolas Pallois de deux ans (2024), Jean-Charles Castelletto (2026) et Fabio (2023), le club va officialiser dans quelques jours celle de Quentin Merlin. Révélation de l’équipe nantaise, le latéral ou milieu gauche va prolonger de deux ans, soit jusqu'en juin 2026. Formé chez les Canaris, joueur de 19 ans a disputé 19 matchs de L1 pour un but marqué face au PSG.

Cela avance pour Chirivella, moins pour Girotto

Deux autres dossiers occupent pleinement les dirigeants nantais. Des discussions sont en cours actuellement avec le milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella, sous contrat jusqu'en juin 2023. "Le dossier avance pas mal", reconnaît un proche du dossier. Pedro Chirivella aurait néanmoins, selon les informations de RMC Sport, très envie de retourner jouer en Espagne dès l'été prochain.

C'est en revanche plus compliqué pour la prolongation du défenseur Andrei Girotto, sous contrat jusqu'en 2024. Toujours en course pour disputer une compétition européenne la saison prochaine, Nantes disposerait d’un argument supplémentaire pour tenter de convaincre ses joueurs de prolonger. Mais pour le moment la priorité reste le terrain. Dimanche, les Canaris voudront stopper leur mauvaise série lors d’un déplacement à Clermont (15h).