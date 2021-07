Festival de Cannes: Matt Damon lâche "Allez l'OM" sur le tapis rouge

Présent jeudi au festival de Cannes pour présenter le film Stillwater du réalisateur Tom McCarthy, l'acteur américain Matt Damon n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil à l'OM. Et pour cause, le tournage s'est déroulé en grande partie à Marseille.

Frank McCourt était dans le sud de la France jeudi, mais c'est un autre Américain qui a mis à l'honneur l'OM lors du festival de Cannes. Un Américain très connu, puisqu'il s'agit de l'acteur Matt Damon.

Présent sur la Croisette avec la comédienne française Camille Cottin pour présenter le film Stillwater, du réalisateur oscarisé Tom McCarthy, Damon n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil au club phocéen devant les caméras de Canal+: "Le PSG? Non, non, non! Allez l'OM!", a-t-il lancé après une question sur ses préférences footballistiques.

Plusieurs semaines de tournage à Marseille, et même au Vélodrome

L'enfant du Massachussets est pourtant plutôt connu pour être un supporter des Boston Celtics, en NBA. Mais il avait noué une relation particulière avec Marseille et son club de foot à l'été 2019, pendant le tournage de Stillwater dans la cité phocéenne.

Durant plusieurs semaines, Matt Damon avait posé ses bagages dans un célèbre hôtel du Vieux-Port et avait été aperçu en train de tourner des scènes dans le quartier de Bonneveine, à l'Estaque, Felix-Pyat, dans les calanques et même... au Stade Vélodrome, à l'occasion d'un match entre l'OM et Saint-Etienne, remporté par les Olympiens (1-0) grâce à un but de Dario Benedetto. L'acteur avait d'ailleurs reçu un maillot floqué pour son anniversaire.

La bande-annonce de Stillwater, qui raconte l'histoire d'un père très américain tentant de libérer son étudiante de fille emprisonnée à Marseille, montre ainsi plusieurs monuments de la cité, comme la Bonne Mère, le Vélodrome donc, ou encore... les Baumettes.