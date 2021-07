OM: McCourt met la pression pour la Ligue des champions, "une obligation"

Très ambitieux pour l'OM, le propriétaire du club Frank McCourt estime, dans une interview à L'Equipe, que son club doit jouer la Ligue des champions chaque année.

L’OM va débuter la saison de Ligue 1 le 8 août par un déplacement à Montpellier, avec un groupe régénéré. Cette saison 2020-2021 pourrait signifier le retour des ambitions du club phocéen sur la scène européenne. Qualifié pour la Ligue Europa, l’OM a bien la Ligue des champions dans le viseur.

"Il faut en premier lieu continuer d'améliorer les performances sur le terrain, a souhaité Frank McCourt à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien L'Équipe. Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes ses dimensions. L'OM doit jouer en Ligue des champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition."

"Passionné" par le club dont il est propriétaire, McCourt veut "atteindre les sommets". Pour y parvenir, l’homme d’affaires américain n’a pas lésiné sur les moyens, avec un mercato ambitieux cet été.

McCourt: "Les supporters méritent des grands résultats"

Le club phocéen a déjà mis la main sur plusieurs recrues (Gerson, Balerdi, Cengiz Ünder…), alors que d’autres (Pau Lopez, Guendouzi, Saliba...) ne devraient pas tarder à arriver. "J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club, a justifié le discret Frank McCourt. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats."

Comme il l’avait promis aux élus locaux et à tous les amoureux du club en mars, McCourt s'est déjà rendu plusieurs fois à Marseille ces derniers mois afin de superviser l’avancée des projets entamés sous une nouvelle direction, celle du président Pablo Longoria, le grand ordonnateur.

Venu encourager l’équipe à Metz en fin de saison, McCourt a participé début juin à plusieurs réunions. Et s’il a moins l’habitude de fréquenter les dirigeants du football français, McCourt était tout de même présent à l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) ce lundi. Preuve qu’il est plus que jamais impliqué dans l’avenir de l’OM et du football français. "Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut, a répété l'Américain. Je fais mon possible pour prouver que je ne veux pas vendre."