La semaine agitée du PSG

L’actualité brulante du PSG a perturbé le quotidien du club cette semaine, qui va se conclure sur la réception de l'OM en clôture de la 11e journée de Ligue 1 dimanche. Il n’ y a pas eu de repos, entre les envies de départ de sa star Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart concernant des actions violentes sur les réseaux sociaux qui auraient été commanditées par le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé, un feuilleton à rebondissements

Les évènements se sont enchainés à une vitesse affolante depuis lundi dernier au PSG. Il a d’abord été question de Kylian Mbappé. Son positionnement a été l’un des sujets phares de la conférence de presse d’avant-match de Ligue des champions face au Benfica (1-1 mardi). Le Bondynois ne se sent pas à l’aise dans la position qu’il occupe actuellement, ce n’est plus un secret.

Le lendemain, jour de la réception du club portugais, on apprenait que le numéro 7 du PSG souhaitait quitter le club le plus vite possible. Une information qui a agité en coulisses. Luis Campos a pris la parole sur RMC Sport pour tenter d’éteindre l’incendie: "Je suis très surpris […] Kylian Mbappé ne nous a jamais demandé de partir en janvier." Le conseiller technique est dans son rôle. Mais il n’en demeure pas moins que les envies d’ailleurs du Français sont bien réelles.

La déception va même s’accentuer avec les révélations de Mediapart, mercredi, au lendemain du match nul des Parisiens en C1. D’après le site, le PSG aurait utilisé une "armée numérique" pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Kylian Mbappé aurait été ciblé en 2019. Le club de la capitale a démenti mais le mal est fait. L’ambiance autour du club est lourde, et pas seulement concernant l’équipe première.

Galtier veut recentrer les débats sur le jeu

Vendredi, lors de la conférence de presse qui précède le Classique, l’entraineur du club de la capitale aurait aimé sans doute avoir un peu plus de questions sur ce match si spécial, contre Marseille, sa ville natale. Les évènements qui entourent le PSG sont revenus dès la première question. Christophe Galtier a tenu a exprimé son mécontentement: "Vous ne parlez jamais de sport".

Lui qui écume les journaux et suit l’actualité de près, goûte peu ce qu’il lit et entend ces derniers jours: "Quand je vous dis 'un tel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils sont sérieux, professionnels, solidaires', ça n'intéresse personne. On écrit autre chose." De source proche du club, son rapport aux questions qui ne relèvent pas du sportif pourrait évoluer dans les prochaines semaines.

PSG-OM, avec un changement de taille?

En ce qui concerne le sportif, Christophe Galtier devrait réserver une petite surprise avec un schéma en 4-3-3. Il avait esquissé l’idée en conférence de presse: "On est dans la réflexion avec mon staff [pour] un passage à quatre défenseurs." C’est effectivement la tendance lourde après l’entrainement à huis clos du jour, comme l’a révélé RMC Sport en fin d’après-midi.

En manque de défenseurs centraux de métier, le staff réfléchissait à cette éventualité depuis un moment. La blessure de Presnel Kimpembe (en phase de reprise) et la suspension de Sergio Ramos ont fini, semble-t-il, par convaincre le staff technique de modifier l’arrière garde. Lionnel Messi, qui se sent beaucoup mieux, devrait débuter. Kylian Mbappé a annoncé la couleur sur ses réseaux sociaux: "Tous ensemble prêt pour demain." Celui qui a prolongé en mai dernier est concentré, s’il fallait le préciser…