Flamengo: Gerson en larmes dans une émission d’adieu avant de rejoindre l’OM

Gerson est apparu très ému dans une émission consacrée par le chaîne de Flamengo, club qu’il va quitter pour rejoindre Marseille dans les prochaines semaines.

Gerson (24 ans) va disputer son dernier match avec Flamengo, ce mercredi face à Fortaleza lors de la sixième journée du championnat du Brésil. Le milieu de terrain va ensuite rejoindre l’Olympique de Marseille qui a déjà officialisé l’accord. Avant cela, le club de Rio a consacré une émission d’adieu à celui qui est surnommé "Coringa" (joker).

Ses coéquipiers Diego, Diego Alves, Filipe Luis, Bruno Henrique, Gabriel Batista et Hugo Moura ont évoqué ses souvenirs à ses côtés. Gerson a beaucoup ri et s’est aussi montré très ému au moment de tourner la page de cette aventure débutée en 2019, après son transfert en provenance de l’AS Rome.

Après plusieurs dizaines de minutes de conversation bon enfant avec ses futurs-ex partenaires, Gerson a laissé échapper quelques larmes.

"Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens, a-t-il confié. Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier."