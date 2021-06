Mercato: Wijnaldum, Gerson, Da Silva… les signatures déjà acquises

Le marché des transferts s'ouvre officiellement ce mercredi, et le PSG, comme d'autres gros clubs de Ligue 1 (OL, OM...) s'active déjà pour préparer la saison prochaine.

Top départ ! Le marché des transferts s’ouvre officiellement aujourd’hui. Le mercato estival s’étendra jusqu’au 31 août, mais le Paris Saint-Germain est impatient. Le club de la capitale est déjà très entreprenant, alors qu’il s’apprête à enregistrer l’arrivée du milieu de terrain néerlandais et capitaine de la sélection des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum. Un temps annoncé au FC Barcelone, le joueur, cher à Jürgen Klopp, a finalement privilégié l’offre parisienne, plus intéressante financièrement.

Wijnaldum a été recruté pour apporter de l’épaisseur dans l’entrejeu à un milieu de terrain qui a souffert des absences répétées de Marco Verratti et Leandro Paredes. Tout le contraire du joueur de 30 ans, sur qui le PSG devrait pouvoir compter. Du côté de Liverpool et d’Anfield, le Néerlandais a brillé par sa fiabilité, lui qui a enchaîné les matches de très haut niveau ces dernières saisons, et sa capacité à répéter les efforts à très haute intensité sur la durée.

Le recrutement du gardien italien Gianluigi Donnarumma devrait se confirmer lui aussi, mais il interroge davantage, et soulève même un certain nombre de questions, alors que Paris possède plusieurs gardiens sous contrat, et surtout un n°1 très fort en la personne de Keylor Navas, rarement pris à défaut la saison dernière. Comment ce message va-t-il être reçu par la gardien costaricien de 35 ans, lequel vient tout juste de prolonger ?

L'OL recrute en défense, l'OM renforce son milieu

L’arrivée imminente de la jeune star pourrait également s’apparenter à un très joli coup si le PSG anticipe la retraite anticipée de son gardien, Donnarumma étant en fin de contrat. Mais l’international italien, qui sera titulaire à l’Euro, a-t-il envie d’attendre ? Autant de questions qui trouveront une réponse dans les prochaines semaines. La situation pourrait en tout cas fragiliser un secteur qui avait enfin trouvé une forme de stabilité.

A côté d’un PSG déjà très actif, l’Olympique Lyonnais n’a pas tardé à sceller plusieurs dossiers, notamment la succession de Rudi Garcia sur le banc de l’OL. Le technicien néerlandais Peter Bosz (ex-Bayer Leverkusen) est arrivé avec sa volonté de développer un football offensif et attractif. Bosz ne pourra pas compter sur son compatriote Memphis Depay, qui s’en est allé, et le club va devoir certainement se pencher sur les retours de prêts (Moussa Dembélé ?) avant d’envisager se renforcer.

Ce qu’il a commencé à faire en défense avec la signature de Damien Da Silva, en provenance de Rennes, alors que l’arrière gauche de Vasco De Gama, Henrique, ne devrait plus tarder. L’OM est allé dénicher son premier homme au Brésil, lui aussi. Il s’agit de Gerson, dont la signature est acquise. Le milieu de terrain, passé par l'AS Rome et la Fiorentina entre 2016 et 2019, va donc retrouver l’Europe.