OM: Gerson va encore jouer trois matchs avec Flamengo

Gerson, future recrue de l’Olympique de Marseille, a brillé avec Flamengo dimanche et confié qu’il allait encore disputer trois matchs avec l’équipe brésilienne. Son arrivée sur la Canebière est attendue en juillet.

En attendant de le voir à l’œuvre à la Commanderie, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent jauger Gerson (25 ans), future recrue, en situation de match. Le milieu de terrain brésilien porte en effet toujours le maillot de Flamengo. Ce fut notamment le cas dimanche lors de la victoire du club carioca face à l’América-MG (2-0) lors de la deuxième journée du championnat du Brésil. Le numéro 8 a même été élu homme du match après une prestation solide, agrémentée notamment d’une lourde frappe du gauche sur la barre transversale (à partir de 9'15'' dans la vidéo ci-dessous).

A l’issue de la rencontre, il a refusé de parler d’adieu à son équipe qu’il a rejointe en 2019. "A vrai dire je pense quitter le club plus tard, a-t-il confié. Il me reste encore trois matchs pour Flamengo. Il s'agit de continuer à travailler dur, concentré, j'ai encore un devoir à faire et j'essaie de rester concentré le plus possible. Je veux gagner quelques trophées supplémentaires comme celui-ci (homme du match, ndlr)."

Si l’on se fie à ses propos, l’ancien joueur de l’AS Rome (2018-2019) jouera jeudi face à l’Athético Paranaense en championnat, avant de participer au troisième tour de la Coupe du Brésil contre Coritiba. Son dernier match serait donc programmé le 24 juin contre le RB Bragantino (club filiale de Red Bull) en Serie A brésilienne.

La semaine dernière, l'OM a annoncé un accord pour le transfert du joueur. Son arrivée devrait être officialisée lors du mois de juillet lorsqu’il se rendra en France pour y passer sa visite médicale. Il quittera alors le Brésil et Flamengo avec la volonté d’y revenir un jour.

"C'est la fin mais j'espère revenir un jour"

"J'ai réalisé un rêve d'avoir l'opportunité de porter le Manto Sagrado (nom du maillot de Flamengo, ndlr), a poursuivi Gerson. C'est la fin mais j'espère revenir un jour. Mais je suis très heureux pour tout ce que j'ai vécu ici. J'espère que Flamengo accomplira encore beaucoup de choses. J'espère revenir un jour porter cette chemise tant rêvée. Je suis très heureux et concentré."

Selon les informations de RMC Sport, la présence ou de Gerson avec le Brésil aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) n'est pas encore actée.