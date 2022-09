Fournier sur sa dispute avec Galtier: "Si j'explique les vraies raisons, il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe"

EXCLU RMC SPORT - Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice et désormais directeur sportif à Parme, a déclaré dans l'After Foot qu'il ne pouvait pas réveler les raisons de sa discorde avec Christophe Galtier. Il a toutefois précisé qu'il s'agissait de "choses graves" à ses yeux.

C'est une petite bombe que Julien Fournier a lâché mercredi soir dans l'After Foot sur RMC. L'ancien directeur du football de l'OGC Nice, désormais directeur sportif à Parme, s'est exprimé sur sa relation difficile avec Christophe Galtier lors de la saison passée dans le club niçois. Sans aller dans les détails, le dirigeant a tenu des propos accusateurs à l'encontre de celui qui est désormais entraîneur du Paris Saint-Germain.

"C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", a déclaré Julien Fournier, précisant rapidement qu'il préférait rester "langue de bois" pour ne pas trop en dire.

"Ce sont des choses bien plus graves"

"Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés, a-t-il ajouté. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. (...) C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation".

Lorsqu'il lui a été demandé dans l'After Foot si cette discorde était liée au fait qu'un membre de la famille de Christophe Galtier était un agent, Julien Fournier a répondu "non". Avant de reprendre: "Ce sont des choses graves, selon moi, qui me touchent sincèrement et profondément".

En fin de saison dernière, Julien Fournier, alors qu'il était encore en poste à Nice, avait décoché une première flèche dans une interview à l'encontre de Christophe Galtier. "On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec", avait-il déclaré en juin dernier.