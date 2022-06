Nice: "On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec", Fournier tranchant avec Galtier

Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier s’est montré assez amer envers Christophe Galtier dans des entretiens ce jeudi à L’Equipe et Nice-Matin. La relation apparaît de plus en plus tendue entre les deux hommes.

RMC Sport relatait les tensions entre Julien Fournier et Christophe Galtier le 23 mai dernier. Et ce ne sont pas les deux sorties publiques du soir du directeur du football de l’OGCN qui vont calmer les esprits. Après avoir ouvert la porte pour un départ de l’entraîneur au PSG, Fournier s’est montré cinglant sur sa relation avec son technicien.

"On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec", déclare Fournier sur sa relation avec Galtier à L’Equipe. Avant de développer sa pensée sur la saison niçoise : "Christophe a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu'il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs."

"La deuxième partie de saison ne peut pas se résumer à un soi-disant mercato raté parce qu’on a pris un "remplaçant d’Angers", selon certains, a aussi argumenté Fournier dans Nice-Matin. C’est une fausse excuse ou mettre un paravent sur une autre réalité. On n’est pas deuxième à la trêve par hasard. En fin de saison, on ne maîtrise plus nos matchs, on ne marque que sur des exploits individuels, ce qui veut donc dire que nos joueurs ont quelques qualités. Mais on ne sentait pas une force collective sur le plan offensif. Il n’y avait, peut-être, pas les intentions et le savoir-faire pour ça."

Fournier assure pouvoir encore travailler avec Galtier

Des propos qui pourraient pousser au divorce Galtier avec l’OGCN. Fournier assure pourtant qu’il pourrait encore travailler avec l’ancien entraîneur des Verts la saison prochaine. "Bien sûr. Avec Claude (Puel), ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais Claude était professionnel jusqu'au bout des ongles. Je l'ai été aussi. C'était autrement plus dur avec Claude, mais il a été d'un professionnalisme remarquable. Avec Patrick (Vieira), ça n'a pas été simple non plus, pourtant on a bossé. (…) Christophe est en vacances, il faut qu'il coupe et il faut respecter sa période de vacances."

Selon nos informations, Christophe Galtier, proche de Luis Campos le nouveau conseiller sportif du club parisien, veut rejoindre le PSG, lui qui est dans une liste de successeurs à Mauricio Pochettino qui s’est réduit. L’entraîneur azuréen est désormais en concurrence avec un seul autre entraîneur, dont le nom n’a pas filtré.