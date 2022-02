Gambardella: le jeune de Canet aurait été agressé par des supporters de l'OL parce qu'il portait une tenue de l'OM

Le club de Canet-en-Roussillon a dénoncé ce lundi le lynchage d’un mineur par un groupe de supporters de l’OL, en marge de la rencontre entre les deux équipes en Coupe Gambardella. Selon le manager du club des Pyrénées Orientales, l’agression aurait eu lieu car la victime portait une tenue de l’OM. Le club phocéen a réagi via son directeur de la communication.

Un message très ferme posté sur les réseaux. Au lendemain de son match face à l’OL, dimanche en Coupe Gambardella (la compétition nationale des équipes U18), le Canet RFC a dénoncé l’agression de l’un de ses jeunes sympathisants par un "groupe de supporters de l’OL". Interrogé par France Bleu, Jordi Delclos, le manager général du club des Pyrénées Orientales, a donné des précisions sur cet incident. L’adolescent lynché serait âgé de 17 ans. Il aurait été "pris à partie par une dizaine de supporters lyonnais" à la fin de la rencontre, car "il portait un pull de l’OM". "Il s’est fait tabasser, il s’est fait agresser, raconte le dirigeant. Ensuite, ils l’ont déshabillé, ils lui ont enlevé le pull en le laissant torse nu, et ils lui ont pris des affaires personnelles."

Après avoir reçu "des coups dans le dos et dans le cou", le jeune homme a été transporté aux urgences. Sa mère aurait l’intention de porter plainte. Le club du Canet-en-Roussillon, qui affirme que la présence d’une "cinquantaine de supporters lyonnais" pour ce match n’était pas prévue, devrait également déposer une main courante.

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, a réagi sur les réseaux en condamnant fermement cet incident. "Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon hospitalisé", a-t-il écrit.

L’appel d’Aulas au manager de Canet

Mentionné par le club de Canet, Lyon a également commenté ces informations. Avec une certaine prudence, en attendant d'en savoir plus.

"L’OL a pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations, a expliqué le club rhodanien sur Twitter. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits." Et de le rappeler: "L’OL condamne toute violence." Selon France Bleu, Jean-Michel Aulas aurait appelé directement le manager du Canet-en-Roussillon après avoir été mis au courant de cette affaire.