Guerre en Ukraine: la diffusion de la Ligue 1 suspendue en Russie

Comme révélé vendredi par RMC Sport puis confirmé par la LFP, la diffusion de la Ligue 1 en Russie sur la chaîne Match TV a été suspendue en raison de la guerre en Ukraine.

Les Russes privés des exploits de Mbappé et Messi en Ligue 1. La Ligue de football professionnel, en accord avec beIN Sports, a décidé de suspendre, à partir de ce vendredi, la diffusion des rencontres du championnat de France en Russie sur la chaîne Match TV. Celle-ci est détenue par Gazprom. Cette mesure de la LFP survient neuf jours après le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

La Premier League après la Ligue 1?

Si cette sanction ne fera sans doute pas infléchir la position de Vladimir Poutine, le sport, via les droits TV, veut aussi toucher le pays du président russe. En Angleterre, la Premier League envisage aussi la suspension voire la résiliation de son contrat de diffusion et ainsi privé la Russie des matchs du plus grand championnat du monde. "En ce qui concerne nos contrats de diffusion en Russie, il est clair qu'ils sont en cours d'examen", a indiqué le directeur général de la PL Richard Masters, jeudi lors d'un forum consacré au football organisé par le Financial Times. Nous examinons (les contrats) de très près dans leurs conditions de suspension ou de résiliation", a-t-il ajouté. "C'est en train de se produire en ce moment même. La situation évolue rapidement."

Les droits russes pour la saison en cours sont détenus par une société appelée Rambler, et diffusés sur la plateforme de streaming Okko. Match TV, propriété du géant russe de l'énergie Gazprom, doit prendre la suite, après avoir signé un contrat de diffusion de six ans à partir de la saison 2022-23.



Mais ce conflit sur les droits TV pourrait aussi impacter la Grande-Bretagne. Selon la BBC, la Chine, pays allié de la Russie, pourrait stopper sa couverture télévisée de la Premier League pour la journée à venir. Cette initiative aurait pour but d'apporter un soutien au leader de la Russie, Vladimir Poutine.