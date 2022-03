Guerre en Ukraine: la Chine envisage de ne pas diffuser la Premier League en soutien à la Russie

En réaction aux assauts menés par la Russie en Ukraine, la Premier League a annoncé cette semaine sa volonté d'apporter son soutien aux Ukrainiens durant chaque rencontre de ce week-end. Selon la BBC, la Chine envisagerait dès lors de ne pas diffuser cette nouvelle journée du championnat anglais.

La diffusion télévisée de la Premier League ce week-end pourrait connaître certains changements. Cette semaine, les dirigeants du puissant championnat anglais ont annoncé qu’un soutien aux Ukrainiens sera apporté avant chaque rencontre de ce week-end. Une initiative qui n’aurait visiblement pas plu... à la Chine. Selon la BBC, les Chinois envisageraient de stopper leur couverture télévisée de la PL pour ce week-end. Cette action viserait à montrer un soutien au président russe Vladimir Poutine.

Rappelons qu’il est prévu pour cette journée de Premier League anglaise que les capitaines des clubs portent des brassards aux couleurs de l’Ukraine. À voir si les instances anglaises du football décideront de prendre des sanctions sportives contre les Chinois, si cette nouvelle se confirme.

Le club de Chelsea en vente

En plus des brassards, les écrans géants des stades afficheront avant chaque rencontre un message "Football Stands Together", avec en fond le drapeau de l’Ukraine. Via un communiqué, les dirigeants ont exprimé leur volonté de montrer leur désapprobation vis-à-vis des actes de la Russie: "La PL et nos clubs rejettent sans réserve les actions de la Russie et montreront leur soutien au peuple ukrainien lors de tous les matchs de ce week-end. Nous appelons à la paix et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés."

Les conséquences de la guerre se sont déjà fait ressentir chez certaines formations anglaises. Notamment à Chelsea, où le propriétaire Roman Abramovitch, réputé proche de Poutine a officiellement mis le club en vente. Le latéral ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko, a publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux, où il demande aux joueurs russes de montrer l'exemple en prenant la parole.