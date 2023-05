Haaland joueur à la plus forte valeur marchande en Europe, Mbappé un peu distancé

Dans sa dernière étude, l’observatoire du football européen (CIES) estime Erling Haaland comme le joueur à la plus forte valeur marchande en Europe devant Vinicius. Kylian Mbappé partage la troisième place avec trois stars montantes.

Kylian Mbappé (24 ans) déjà rattrapé par une horde de stars montantes au jeu de la plus forte valeur marchande. C’est la conclusion de la dernière lettre de l’observatoire du football européen (CIES) qui a déterminé quel était le joueur le plus cher de chacun des 1.224 clubs de 74 championnats analysés. L'étude a pris en compte l’âge, les performances mais aussi la situation contractuelle. Erling Haaland (22 ans) occupe ainsi la tête de classement avec une valeur estimée à 200 millions d’euros, en raison de son long bail avec Manchester City (jusqu’en 2027). Le Norvégien partage la tête avec Vinicius (22 ans) estimé comme le joueur le plus cher du Real Madrid (jusqu’en 2024).

Mbappé premier s’il avait trois ans de contrat

Jude Bellingham est le joueur du Borussia Dortmund avec la plus forte valeur (3e, 150 millions d'euros, 19 ans, lié jusqu’en 2025 avec Dortmund), Pedri celui du Barça (4e, 150 millions d'euros, 20 ans, sous contrat jusqu’en 2026) et Jamal Musiala celui du Bayern (5e, 150 millions d'euros, 20 ans, jusqu’en 2026). Kylian Mbappé vaut aussi 150 millions d'euros. Un montant plutôt "faible" pour l’international français en raison du contrat qui ne le lie plus que pour une saison avec le PSG (avec une année en option à la discrétion du joueur).

Parmi les autres cadors européens, Gabriel Martinelli est le joueur le plus cher d’Arsenal (100 millions d’euros), Josko Gvardiol de Leipzig (100), Darwin Nunez de Liverpool (80), Enzo Fernandez de Chelsea (80), Lautaro Martinez de l’Inter Milan (80), Bruno Fernandes de Manchester United (80) ou Dusan Vlahovic de la Juventus (60). Khvicha Kvaratskhelia est, lui, présenté comme le joueur de Naples à la plus forte valeur (60) devant Victor Osimhen, que le club ne veut pas céder à moins de 150 millions d’euros.

Le CIES a lancé une simulation en imaginant que tous les joueurs disposaient d’au moins trois ans de contrat avec leur club. A ce jeu, Kylian Mbappé récupère la tête en étant valorisé à 250 millions d’euros, comme Vinicius mais devant Erling Haaland (200), Jude Bellingham (200) et Bukayo Saka (150, Arsenal).