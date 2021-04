"Il est le bienvenu au PSG", le message de Paredes pour Agüero

Dans un entretien pour le média argentin TyC Sports, Leandro Paredes s'est exprimé en faveur d'une arrivée de Sergio Agüero au PSG la saison prochaine. Le milieu de terrain est revenu aussi sur sa relation avec Mauricio Pochettino et son rapport avec Lionel Messi.

Leandro Paredes n'hésite jamais à faire la promotion de ses compatriotes argentins. Après avoir déjà milité pour la venue de Lionel Messi il y a quelques semaines, le milieu de terrain du PSG s'est exprimé cette fois sur Sergio Agüero.

L'avant-centre de 32 ans quittera Manchester City à l'issue de la saison, libre de tout contrat. "Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et Kun en fait partie, évoque Leandro Paredes dans un entretien pour TyC Sports. J'espère qu'il décidera de ce qui est le mieux pour lui en premier lieu. Ensuite, s'il vient avec nous, il sera le bienvenu."

"Pochettino m'a donné beaucoup de calme et de confiance"

Si le milieu parisien a déjà exprimé publiquement son souhait de voir Lionel Messi avec le maillot du PSG la saison prochaine (le sextuple Ballon d'or est lui aussi en fin de contrat au Barça), il s'était aussi accroché verbalement avec le joueur du FC Barcelone en février dernier, lors du huitième aller de Ligue des champions. "C'était vraiment idiot, comme cela arrive dans tous les matchs, a balayé Leandro Paredes. Je me suis déjà échauffé avec des frères, mon père, des amis de longue date. Cela arrive sur tous les terrains."

En cas de signature l'été prochain, la "Pulga" retrouverait une colonie argentine bien installée à Paris, avec Angel Di Maria et Mauricio Pochettino, l'actuel entraîneur du PSG. "Il m'a beaucoup donné depuis le jour de son arrivée, confie Leandro Paredes sur son coach, arrivé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel. Il s'est assis pour me parler, il m'a donné beaucoup de calme et de confiance, ce qui, pour un joueur, est essentiel. Et il me l'a donné complètement. J'espère lui rendre cette confiance sur le terrain."

Formé à Boca Juniors et encore suiveur assidu du club de Buenos Aires, le milieu de terrain a avancé à nouveau l'idée d'un retour au pays. Mais en fin de carrière. "Quand je parle avec Roman Riquelme (son ancien coéquipier, NDLR), je parle d'autres choses. Il sait que je suis encore jeune, j'ai 26 ans. Et la vérité, c'est que j'aimerais être en Europe pendant un certain temps, rappelle Paredes. Pour l'instant je vais bien, je suis heureux, j'ai un long contrat avec le PSG."