PSG: Paredes pas tendre avec Tuchel

Leandro Paredes s'épanouit ces dernières semaines au PSG dans le sillage de l'arrivée sur le banc de touche de Mauricio Pochettino. Dans un entretien pour Téléfoot ce dimanche, le milieu parisien a expliqué que le groupe avait besoin d'un changement après l'ère Thomas Tuchel.

L'arrivée en janvier dernier de Mauricio Pochettino, en remplacement de Thomas Tuchel, a rebattu quelques cartes du côté du PSG. Leandro Paredes en a été l'un des bénéficiaires, lui qui est devenu un pion essentiel du plan de jeu de son compatriote argentin.

Dans un entretien ce dimanche pour Téléfoot, Leandro Paredes est revenu sur ce changement d'entraîneur en cours de saison. "Beaucoup de choses ont changé avec l'arrivée de Mauricio (Pochettino). Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, a estimé Paredes, égratignant l'ère Thomas Tuchel. On avait tous besoin d'un changement sur le plan mental. Individuellement et collectivement, on travaille beaucoup plus qu'avant."

"Mes coéquipiers m'ont appelé pour que je reste"

Titulaire avec Pochettino, Leandro Paredes s'impose progressivement au PSG, où il était arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Recruté à l'époque pour un montant avoisinant les 47 millions d'euros, Paredes a mis du temps à confirmer les espoirs placés en lui.

Leandro Paredes semble désormais pleinement attaché au PSG. L'international albiceleste a refusé une proposition de l'Inter Milan l'hiver dernier, dans le viseur d'Antonio Conte. "Je me sens très bien dans ce club, j'ai conscience de notre potentiel. La confiance de la direction et de mes coéquipiers m'a fait rester, a assuré Paredes. Ils m'ont appelé pour me demander de rester, ça m'a conforté dans ma décision."

Le PSG va avoir besoin d'un Leandro Paredes en grande forme ces prochaines semaines, alors que le club parisien est à l'aube d'une période importante pour sa saison. Dès ce dimanche (21h), les Parisiens se déplacent sur le terrain de l'OL pour le choc de la 30e journée de Ligue 1. Avant la réception samedi prochain (17h) du LOSC, actuel leader du championnat. Puis, il faudra se concentrer sur le quart aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 7 avril prochain sur RMC Sport.

