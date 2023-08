"Il faut peut-être changer d'entraîneur": la nouvelle sortie lunaire de Blanc après la débâcle de l'OL contre Montpellier

Laurent Blanc semblait à court d'explications ce samedi, après la déroute de l'OL à domicile contre Montpellier (4-1), lors de la deuxième journée de Ligue 1. A tel point que le coach sous-entend que son départ pourrait servir de déclic.

Il nous avait déjà fait le coup pendant la préparation mais à ce moment-là, il le disait en riant ironiquement: "Le plus important c'est d'être au complet je l'espère contre Strasbourg, si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon", avait lâché Laurent Blanc avant le début de la saison de Ligue 1. Battus à Strasbourg, les Lyonnais ont coulé à domicile contre Montpellier ce samedi (4-1).

"Je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur"

Après le match, Laurent Blanc a été interrogé sur ce qu'il faudrait changer à Lyon. Le technicien a reparlé de son sort, cette fois avec un ton très sérieux: "Il faut peut-être changer d'entraîneur, a lâché Blanc sur Prime Video. Pourquoi pas... Si je veux partir? Non mais vous me demandez ce qu'il faut faire. Je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Si on dit qu'on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité, parce qu'ils nous ont mis à mal et je pense qu'ils ont les joueurs qui nous manquent."

Le week-end prochain, l'OL se déplace à Nice avant d'accueillir le PSG pour la quatrième journée de championnat. Ensuite, ce sera la trêve internationale. Laurent Blanc tiendra-t-il jusque-là? La question peut déjà se poser.