OL: Blanc réclame des joueurs "méchants" et avertit son effectif

Laurent Blanc a pointé du doigt les manques de l'Olympique Lyonnais dans l'implication mentale. L'entraîneur rhodanien a regretté ce vendredi d'avoir parfois des joueurs trop gentils ou inexpérimentés sur le terrain.

"C'est pas très bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil", Gad Elmaleh se moquait du scénario de certaines comédies musicales dans un de ses sketchs en 2005. Près de 18 ans plus tard, Laurent Blanc espère voir débarquer des joueurs méchants à l’OL pour bouleverser un début de saison compliqué et rempli de doutes. A deux jours de la réception de Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1, l’entraîneur rhodanien a expliqué ce qu’il manquait à son groupe.

"Si ce n’était que de la concentration… Vous pouvez rajouter concentration, inexpérience. Il y a plein de choses, a regretté le technicien ce vendredi face à la presse. Surtout il faut faire en sorte que le gars qui sent que le mec ne met pas tout ce qu’il doit mettre, il est autorisé à lui faire comprendre. Et s’il faut ajouter certaines choses… il faut qu’il comprenne. On doit être agressifs et méchants si j’ose dire."

"Pas une honte d’être méchant"

Trop tendres, pas assez expérimentés, les joueurs lyonnais ne maîtrisent peut-être pas assez le fait de casser les actions adverses. Voilà en tout cas l'un des reproches exprimés publiquement par le coach des Gones à son effectif.

"Ce n’est pas une honte d’être méchant quand on n’a pas le ballon. Il ne faut surtout pas avoir honte d’être méchant. Oui, si on pouvait avoir un peu plus de méchanceté et d’agressivité…, a encore estimé Laurent Blanc sur les carences de son équipe. On essaye de défendre en avançant parce que je leur dis que c’est la meilleure façon de défendre et d’être efficace en avançant. Mais sur le second but, on est sept dans le camp de Strasbourg et on joue à un contre un derrière. Quand vous avez décidé de presser parce que vous perdez et que vous devez faire du jeu, cela ne doit pas passer."

Blanc réclame des joueurs "qui aiment défendre"

Après la défaite à Strasbourg (2-0), Laurent Blanc a défendu sa gestion de la rencontre alors que l’inefficacité offensive des Gones a posé problème. Mais selon l’entraîneur français, c’est d’abord dans le travail défensif que cela s’est joué. De quoi, au passage, glisser une tendance sur ses envies de fin de mercato alors que le taulier Dejan Lovren est blessé. On comprend mieux pourquoi l’ancien défenseur des Bleus tient à ne pas perdre l’expérimenté Nicolas Tagliafico pendant l’été.

"J’adore jouer avec des attaquants mais quelle que soit la composition d’équipe, quand on n’a pas le ballon, il faut des joueurs qui aiment défendre. Un, deux ou plusieurs mais au moins des joueurs qui aiment défendre, a enchaîné Laurent Blanc. Et à mon avis, il en manque ici à Lyon. C’est mon analyse, elle ne concerne que moi mais je pense que d’autres doivent la partager."