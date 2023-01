"Il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc", la mairie de Paris très ferme sur la vente du stade

La mairie de Paris a justifié ce mardi sa position concernant son refus de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. La municipalité entend négocier un contrat de longue durée avec le club francilien mais pas à n'importe quel prix.

Pas question de vendre le Parc des Princes. Après une première sortie médiatique de Anne Hidalgo en début de semaine, la mairie de Paris a renchéri ce mardi au sujet de la vente du stade au PSG. Dans un point presse organisé en présence de Emmanuel Grégoire, premier adjoint, et de l'adjoint aux sports Pierre Rabadan, les élus ont précisé la position de la municipalité. Non, l'idée n'est pas à une vente de la mythique enceinte à une entreprise privée.

"La position de la ville est claire: il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des Princes, a indiqué Emmanuel Grégoire devant les journalistes. Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement du Parc. [...] La ville ne veut pas vendre. Notre option est le contrat long. Nous souhaitons renouer avec eux des discussions pour que cela se règle le plus rapidement possible."

La mairie de Paris écarte l'option "baroque" de Joinville

Face aux doutes sur son avenir au Parc des Prince, le PSG a vu le maire de Joinville proposer de jouer sur sa commune. Une option balayée d'un revers de la main par la mairie de Paris.

"Et le maire de Joinville c’est encore plus baroque, a lancé Emmanuel Grégoire lors de son passage face à la presse. Car il propose un terrain qui appartient à la ville de Paris et qui en plus est boisé classé."

Soucieux de voir le club francilien resté dans la durée au Parc des Princes, l'élu parisien s'est même déjà projeter sur les travaux du stade situé dans l'ouest de Paris.

"En réalité le PSG est quasi propriétaire du Parc avec un droit de concession très longue mais la maire veut que le stade reste un patrimoine important des Parisiens, a encore estimé Emmanuel Grégoire ce mardi. Les travaux pourraient commencer immédiatement après les Jeux olympiques de Paris 2024."

Les études d’agrandissement d’un nouveau Parc des Princes ont déjà été faites et dans le détail selon le premier adjoint au maire. La nouvelle capacité serait aux alentours de 55 000 ou 60 000 places. Il existeraiut aussi la possibilité d’un 'Mur Jaune' comme à Dortmund avec forte compacité des places et une augmentation des hospitalités. La structure du Parc des Princes, elle, serait conservée.

"On souhaite reprendre le dialogue"

A en croire la mairie de Paris, le coeur du problème réside dans le prix du Parc des Princes. Emmanuel Grégoire semble confiant dans la possibilité d'un contrat de très longue durée avec le PSG, à défaut d'une vente, mais n'est pas d'accord avec le montant de l'offre formulée par le club pour le rachat de l'enceinte. Autre problème, Jean-Claude Blanc était l'interlocuteur de la mairie jusqu'à son départ pour Ineos et l'OGC Nice et Nasser al-Khelaïfi comme Anne Hidalgo n'ont jamais pris part aux négociations.

"Si on arrive à se mettre d’accord. On veut leur faire des propositions qui les mettraient autant en confort que s’ils étaient propriétaires avec une concession très longue. On a des contacts avec les équipes du PSG mais pas avec le président et on se doute bien que c’est lui qui décide. On souhaite reprendre le dialogue."

Emmanuel Grégoire a insisté sur les difficultés à réaliser une évaluation chiffrée pour le prix du Parc des Princes. Mais l'élu veut y croire.

"Il y a un désaccord de valeur majeur sur le Parc. Après c’est très compliqué d’estimer la valeur du Parc des Princes car si on demande à 15 experts il y aura 15 prix différents, a encore assuré l'homme politique parisien. Et le prix sera encadré par Bercy et le conseil de Paris validera ou pas une cession donc on ne peut pas se mettre d’accord sur un prix en se tapant dans le dos. Aujourd’hui la location du Parc c’est 1 million d'euros en part fixe et 1 ou 2 millions en part variable. Donc c’est modeste comparé à l’OM ou au LOSC. Ce contrat les lie jusqu’en 2043."

Et l'adjoint à la maire de Paris de conclure: "On est en mesure de leur proposer une offre intéressante pour eux et le nouveau Parc des Princes peut être prêt avant la fin de la décennie."