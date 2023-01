PSG: ce que Galtier va faire pour tenter de relancer une équipe en difficulté

Après avoir plané sur la Ligue 1 lors de la première partie de saison, le PSG est méconnaissable depuis le Mondial 2022. Les joueurs de Christophe Galtier viennent d’enchaîner deux défaites à l’extérieur en Ligue 1 (Lens et Rennes), en affichant un visage inquiétant. De quoi pousser le coach parisien à remobiliser ses troupes.

Le soleil radieux a laissé place à un épais brouillard. Après une première partie de saison très séduisante, le PSG semble totalement amorphe en ce début d’année 2023. Depuis la Coupe du monde 2022, le club de la capitale enchaîne les sorties insipides et soporifiques dans l’Hexagone. Sans génie, sans jus, sans envie, les coéquipiers de Marquinhos font peine à voir ces dernières semaines.

Alors qu’ils étaient invaincus avant la coupure, ils ont chuté deux fois lors de leurs deux derniers déplacements, à Lens (3-1) et à Rennes (1-0). La tête basse et les jambes lourdes. Résultat: leur avance a fondu en tête de la Ligue 1, où les Lensois (3 points) et les Marseillais (5 points) les ont désormais en ligne de mire.

Le staff du PSG "remonté"

De quoi pousser Christophe Galtier à réagir. Après le revers au Roazhon Park, dimanche, le coach parisien a exigé "une prise de conscience" de la part de ses hommes, afin de retrouver "de la cohésion et du rythme". La reprise de l’entraînement s’annonçait assez fraîche ce mardi matin au Camp des Loges. Et pas uniquement parce que le thermomètre flirte avec le zéro dans les Yvelines.

Selon L’Équipe, le staff serait "remonté" après les récentes performances du PSG, qui s’apprête à effectuer une petite tournée très lucrative au Moyen-Orient, lors de laquelle un match amical face à une sélection de joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr est prévu en Arabie saoudite (avec Cristiano Ronaldo comme capitaine).

Une séance vidéo pour pointer les dysfonctionnements

Galtier et ses adjoints, déçus par le rendement actuel de la quasi-totalité de l’effectif, espèrent en profiter pour rebooster les troupes. A l’image de Neymar, les Parisiens donnent l’impression de faire moins d’efforts en ce mois de janvier. Galtier devrait rapidement proposer une séance vidéo afin de pointer les dysfonctionnements constatés lors des derniers matchs. L’idée serait de montrer la différence entre le PSG d’avant et d’après la Coupe du monde au Qatar. En insistant notamment sur le manque d’investissement et l’absence de connexions entre certains secteurs, comme le milieu de terrain et l’attaque.

Le but est de retrouver rapidement des automatismes, du lien et de la solidarité sur le terrain. Pour recréer un collectif fort et remettre tout le monde en forme. Une réflexion tactique serait également en cours, avec un possible retour du 4-4-2 en losange.

Quatorze jours pour redresser la barre

Le Parisien précise que Galtier se serait donné "quatorze jours pour changer le décor". Le technicien de 56 ans ne serait "pas surpris" par la situation car il s’attendait à un mois de janvier compliqué. Mais la baisse de niveau lors des séances au Camp des Loges ne lui plairait pas. Les deux prochaines semaines seraient considérées comme essentielles en interne.

Malgré la mauvaise spirale, Galtier n’aurait pas de doute sur son effectif et s’attendrait à une montée en puissance avec le retour de la Ligue des champions. Paris recevra le Bayern Munich en 8e de finale aller, le 14 février au Parc des Princes, avant de se rendre en Bavière pour le retour, le 8 mars à l’Allianz Arena.

Campos devrait s’adresser au groupe

Avant cette double confrontation (espacée de trois semaines), les leaders de Ligue 1 doivent renouer avec le travail collectif et retrouver un second souffle, après une longue période de séparation. Ils affronteront lundi prochain à Lens les amateurs de Pays-de-Cassel (R1), en 16es de finale de la Coupe de France. Avant de recevoir Reims le 29 janvier en championnat.

D’ici-là, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, devrait s’adresser au groupe avec un discours ferme et mobilisateur. Les dirigeants parisiens miseraient sur l’orgueil de leurs joueurs, leur expérience et leur envie de se racheter après des prestations aussi décevantes. Même si elle est jugée problématique, la situation actuelle ne susciterait pas non plus trop d’inquiétude au sein du club. Pour l’instant, en tout cas.